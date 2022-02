【KTSF】

加州州長紐森3年前暫停執行死刑之後,現正著手關閉全國最大的死囚監房,並致力在兩年內將所有死囚轉移到其他監獄,以便將北灣Marin縣San Quentin州立監獄的死囚室拆除,改造成為創新和康復的環境。

加州最後一次執行死刑是在2006年,加州懲教部門兩年前已開始試驗一項為期兩年的自願計劃,就是將673名男性死囚中其中116人,轉移到其中一間高度設防的監獄,懲教部門將於未來幾個星期提交永久建議規例,以強迫執行這項死囚轉移行動,以及容許所有死囚室重新劃定用途。

紐森在新的預算中,建議撥款150萬元作為推行這計劃。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。