南灣Valley Fair商場對僱員徵泊車費惹反對聲音

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聖荷西Westfield Valley Fair商場最近開始對僱員徵收停車場的泊車費，惹起僱員的不滿。

Valley Fair商場由2月8日起，將會對員工徵收每天3元，或每月40元的月費泊車。

有越南餐廳的老闆Viet Ngo說，他們去年疫情期間在商場開鋪，經歷過Delta和Omicron變種病毒疫情，飽受人手不足和供應鏈短缺的煎熬，現在要再受商場管理部重挫，商場管理部最近向他們發一個視訊通知他們，兩星期後泊車要收錢。

Valley Fair商場管理部解釋說，很多在附近工作的人，將他們的車過夜泊在停車場，又說曾見過有店主把車，泊在他們停車場之後去機場。

為了確保無人濫用這8400個泊車位，Valley Fair決定成為全個南灣史上，首個對僱員徵收泊車費的商場。

現時顧客泊車，頭兩小時免費，之後每小時加一元，每日最多收10元。

至於僱員則每日收3元，或者每個月40元月費，商場預計每月可從僱員的泊車費收取5.1萬多元。

Valley Fair商場又發聲明指，新收費也是為了加強保安，令車流更易管理，吸引更多顧客支持商店的生意。

Valley Fair早前花了10億元翻修工程，在去年6月重新開放，3個月後舉行招聘活動，提供150個職位。

不過Ngo說收泊車費是幫不到他們的生意，反而令聘請員工更困難，完全不合理，尤其現時很多商店都請不到人，認為商場只當他們是商品。

他又指出，靠僱員才能維持商場開放營業，只求商場尊重一下他們。

商場入面有400幾個僱員最近已經發起聯署信，要求他們提供免費泊車，如果商場不肯應承他們的訴求，他們就會在所有網上的社交平台，包括在Google或Yelp食評網站給最低的一星評分，之後可能採取更多行動。

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