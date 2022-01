南灣Valley Fair商場對僱員徵泊車費惹反對聲音

【KTSF】

聖荷西Westfield Valley Fair商場最近開始對僱員徵收停車場的泊車費,惹起僱員的不滿。

Valley Fair商場由2月8日起,將會對員工徵收每天3元,或每月40元的月費泊車。

有越南餐廳的老闆Viet Ngo說,他們去年疫情期間在商場開鋪,經歷過Delta和Omicron變種病毒疫情,飽受人手不足和供應鏈短缺的煎熬,現在要再受商場管理部重挫,商場管理部最近向他們發一個視訊通知他們,兩星期後泊車要收錢。

Valley Fair商場管理部解釋說,很多在附近工作的人,將他們的車過夜泊在停車場,又說曾見過有店主把車,泊在他們停車場之後去機場。

為了確保無人濫用這8400個泊車位,Valley Fair決定成為全個南灣史上,首個對僱員徵收泊車費的商場。

現時顧客泊車,頭兩小時免費,之後每小時加一元,每日最多收10元。

至於僱員則每日收3元,或者每個月40元月費,商場預計每月可從僱員的泊車費收取5.1萬多元。

Valley Fair商場又發聲明指,新收費也是為了加強保安,令車流更易管理,吸引更多顧客支持商店的生意。

Valley Fair早前花了10億元翻修工程,在去年6月重新開放,3個月後舉行招聘活動,提供150個職位。

不過Ngo說收泊車費是幫不到他們的生意,反而令聘請員工更困難,完全不合理,尤其現時很多商店都請不到人,認為商場只當他們是商品。

他又指出,靠僱員才能維持商場開放營業,只求商場尊重一下他們。

商場入面有400幾個僱員最近已經發起聯署信,要求他們提供免費泊車,如果商場不肯應承他們的訴求,他們就會在所有網上的社交平台,包括在Google或Yelp食評網站給最低的一星評分,之後可能採取更多行動。

