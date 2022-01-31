美國氣旋炸彈吹襲東岸多市降雪破記錄

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威力接近颶風程度的冬季暴風吹襲美國東岸，波士頓、費城等多個城市降雪量破記錄，超過10萬戶沒有電力供應。

鄰近波士頓的科德角，強風夾雜大雪，沙灘看不清。不單降雪量大，陣風時速高達134公里，可與颶風相比，有多年經驗的追風愛好者也舉步維艱。汽車被困在風雪中，要由警員協助。暴雪下能見度大減，只有數百米 ，發生多宗車禍，州長呼籲市民盡量不要外出。當局又派剷雪車清理，剷雪車司機指：「道路很危險，如果不是駕駛貨車，算了吧。」

馬薩諸塞州部分地區降雪量75厘米，首府波士頓這日亦錄得近60厘米降雪，打破1月降雪記錄，強風又令到馬薩諸塞州沿岸地區出現風暴潮，楠塔基特島海水倒灌入社區，嚴重水浸。全州超過10萬戶沒有電力供應。

賓夕法尼亞的費城和新澤西的大西洋城都打破單日降雪記錄，其中大西洋城下了超過35厘米雪，比2014年舊記錄多近一倍。紐約的甘迺迪國際機場和拉瓜迪亞機場降雪量都破記錄。

這股風暴當地周六早上快速增強，導致氣壓急降，形成「氣旋炸彈」，橫掃緬因至弗吉尼亞等東岸10個州，1900萬人受影響，來往波士頓和華盛頓特區的高速鐵路要暫停，數千航班要取消。

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