美國氣旋炸彈吹襲東岸多市降雪破記錄

威力接近颶風程度的冬季暴風吹襲美國東岸,波士頓、費城等多個城市降雪量破記錄,超過10萬戶沒有電力供應。

鄰近波士頓的科德角,強風夾雜大雪,沙灘看不清。不單降雪量大,陣風時速高達134公里,可與颶風相比,有多年經驗的追風愛好者也舉步維艱。汽車被困在風雪中,要由警員協助。暴雪下能見度大減,只有數百米 ,發生多宗車禍,州長呼籲市民盡量不要外出。當局又派剷雪車清理,剷雪車司機指:「道路很危險,如果不是駕駛貨車,算了吧。」

馬薩諸塞州部分地區降雪量75厘米,首府波士頓這日亦錄得近60厘米降雪,打破1月降雪記錄,強風又令到馬薩諸塞州沿岸地區出現風暴潮,楠塔基特島海水倒灌入社區,嚴重水浸。全州超過10萬戶沒有電力供應。

賓夕法尼亞的費城和新澤西的大西洋城都打破單日降雪記錄,其中大西洋城下了超過35厘米雪,比2014年舊記錄多近一倍。紐約的甘迺迪國際機場和拉瓜迪亞機場降雪量都破記錄。

這股風暴當地周六早上快速增強,導致氣壓急降,形成「氣旋炸彈」,橫掃緬因至弗吉尼亞等東岸10個州,1900萬人受影響,來往波士頓和華盛頓特區的高速鐵路要暫停,數千航班要取消。

