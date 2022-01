【KTSF】

史丹福大學去年打算停止跟校內唯一的廣東話課教授續約,引起大批師生不滿,他們發起聯署請願信,要求校方保留廣東話課程,最近有來自香港的移民捐出100萬美元給史丹福大學,促請校方保留廣東話課程。

一直爭取保留史丹福大學廣東話課程的Save Cantonese組織表示,最近獲得一筆由S.J. Distributors,一間在全球批發亞洲食品的公司捐出100萬元,致力保留史丹福大學的廣東話課程。

該公司的總裁孫振豪來自香港,他認為長遠支持廣東話課程,可以幫到熱愛廣東話和粵語文化的人。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。