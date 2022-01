【KTSF 嚴劍蓉報導】

舊金山(三藩市)在2月15日會舉行特別選舉,這次非公民選民登記人數破紀錄,是哪一項議題吸引非公民選民呢?另外,約一半的舊金山選民未來可能要就一個議席選舉投四次票,為何會有這種情況出現?舊金山選務處的代表為大家講解。

