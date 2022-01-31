東灣中國民族服飾博物館籌備多年週末開幕（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

位於東灣San Leandro的中國民族服飾博物館籌備多年後，週末開幕。

德森學院民族服飾博物館創辦人解冰表示，這是全美唯一展示中國56個民族服飾的博物館，也是San Leandro市成立150週年最新成立的博物館。

該市市長及副市長等官員週六（29日）將出席開幕禮，博物館是美國德森學院的一部份館內展出的服裝及配飾，代表了每個民族的歴史、風土人情及文化特色。

身兼德森學院院長的解冰說，這是她多年的願望。

解冰說：「這是一個很多年的一個想法和願望，我曾經是教中文的老師，教中文的時候，我就覺得好像還有很多很多的中華民族的文化要告訴學生。」

博物館展出的其中一套回族服裝，主要特色是頭部的穆斯林服飾，回族都喜愛戴白色的圓帽，她希望藉由此次展覽，向更多美國人展示原汁原味的中國民族文化。

博物館的服裝，由北京的一間服裝公司製造，而創辦這個博物館的過程，可以說是困難重重。

解冰表示，自己亦要不斷研究，有時候會跟一些中國民族的專家學者交談，而交談亦因為時差問題，半夜兩三點就要起床，同時放在模特兒身上，服裝、頭飾、動作，每一個細節都需要親力親為。

解冰說：「這幾年來從來沒有停止過，我覺得它並不是說很難，就是要付出一定的努力和代價，金錢上的，時間上的，你的心裡都要付出代價，為什麼？因為你要把這個美帶給這個美國社會。」

週六的開幕慶典會有歌舞表演, 民族服裝秀，有奬問答及參觀博物館等可免費入場。

博物館地址是San Leandro 444 Estudillo Ave，平日開放時間是星期一、三和星期日，下午1時半到5時。

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