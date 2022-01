東灣中國民族服飾博物館籌備多年週末開幕（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

位於東灣San Leandro的中國民族服飾博物館籌備多年後,週末開幕。

德森學院民族服飾博物館創辦人解冰表示,這是全美唯一展示中國56個民族服飾的博物館,也是San Leandro市成立150週年最新成立的博物館。

該市市長及副市長等官員週六(29日)將出席開幕禮,博物館是美國德森學院的一部份館內展出的服裝及配飾,代表了每個民族的歴史、風土人情及文化特色。

身兼德森學院院長的解冰說,這是她多年的願望。

解冰說:「這是一個很多年的一個想法和願望,我曾經是教中文的老師,教中文的時候,我就覺得好像還有很多很多的中華民族的文化要告訴學生。」

博物館展出的其中一套回族服裝,主要特色是頭部的穆斯林服飾,回族都喜愛戴白色的圓帽,她希望藉由此次展覽,向更多美國人展示原汁原味的中國民族文化。

博物館的服裝,由北京的一間服裝公司製造,而創辦這個博物館的過程,可以說是困難重重。

解冰表示,自己亦要不斷研究,有時候會跟一些中國民族的專家學者交談,而交談亦因為時差問題,半夜兩三點就要起床,同時放在模特兒身上,服裝、頭飾、動作,每一個細節都需要親力親為。

解冰說:「這幾年來從來沒有停止過,我覺得它並不是說很難,就是要付出一定的努力和代價,金錢上的,時間上的,你的心裡都要付出代價,為什麼?因為你要把這個美帶給這個美國社會。」

週六的開幕慶典會有歌舞表演, 民族服裝秀,有奬問答及參觀博物館等可免費入場。

博物館地址是San Leandro 444 Estudillo Ave,平日開放時間是星期一、三和星期日,下午1時半到5時。

