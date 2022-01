【有線新聞】

在北京,中國外交部堅決反對賴清德與美國眾議院議長佩洛西視像通話,已向美方提出嚴正交涉。

台灣的賴清德副總統過境三藩市期間,與佩洛西視像會面半小時,談到安全、經濟等議題。

賴清德感謝佩洛西對台灣堅定支持,在近期主導的美國競爭法案眾議院版本,加入多項支持台灣的條文,希望未來能夠在相互關心的領域,持續合作。佩洛西支持台灣參與國際組織,並透露曾經親自向世衛秘書長表達台灣應參與世衛。

