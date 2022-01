新僑服務中心為低收入華裔和長者提供免費報稅服務

【KTSF】

報稅季節就快到,新僑服務中心將為低收入華裔居民和長者提供免費報稅服務,爭取退稅優惠,現正接受預約。

由於疫情仍然嚴峻,新橋今年繼續採取非見面的方式報稅,民眾可以先預約,再親自去到新僑中心交報稅表及所需的文件,又或者在網上提供報稅資料。

稅表一般在十個工作日內完成,另外又為長者提供稅務諮詢。

申請人士必須沒有房地產買賣,或股票投資等收入,沒有租金收入、沒有海外收入,夫婦不能分開報稅。

預約詳情可以致電(415) 421-2111,又或者發電郵去freetaxhelp@chinesenewcomers.org

今年的報稅服務由2月5日開始,新僑的辦公時間是星期一至五上午9時至下午4時,報稅時記得帶備所有稅務文件,例如W-2、1099等,身份證和社會安全卡或號碼,去年的報稅表,如果需要轉帳,,也帶備支票或銀行戶口號碼。

新僑去年幫超過4千個華裔居民報稅,為他們爭取到一共325萬元的退稅優惠,今年是第50年提供免費報稅服務。

市參事佩斯金(Aaron Peskin)說:「我想多謝所有義工,犧牲他們的時間去幫助社區內有需要的人報稅,我也鼓勵所有有需要的人使用這個免費服務。」

