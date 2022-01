中國內地40宗本地確診 有研究稱Omicron或源於老鼠再傳人

【有線新聞】

中國內地星期日新增40宗新型肺炎本地確診。浙江省衛健委表示,杭州的Omicron疫情已基本受控。有內地專家研究後估計,Omicron病毒或起源於老鼠,再傳給人類,而非從Delta進化而來。

40宗本地確診中,北京佔3宗,同日也有28名入境參加冬奧人士檢測呈陽性,其中運動員及隨隊官員8人。而杭州就有24宗本地確診,全部來自集中隔離點,相信疫情基本受控。適逢農曆新年,當局為隔離人員準備了9萬份新春禮包及年夜飯。

杭州的疫情主要涉及Omicron病毒,中國疾控中心及南開大學研究團隊近日就通過對比鼠適應性毒株和Omicron突變譜,估計Omicron可能起源於老鼠,並在老鼠宿主中進化後重新傳給人類,而非從Delta進化而來。反映未來不僅要防止病毒人傳人和物傳人,更要防止動物傳人,並且要研究動物用疫苗。

對於有意見指Omicron是從一個免疫功能有缺陷的個體,例如接受化療的患者或愛滋病病人中進化而來,南開大學公共衛生與健康研究院教授孫亞民稱,如果病毒在人的體內長期進化,應會更傾向於朝著有利於複製和生存的方向進化,而不會朝著具有更強傳播力的方向去演變。有關論文已於權威科學期刊《生物安全與生物安保雜誌》上發表。

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。