中國內地40宗本地確診 有研究稱Omicron或源於老鼠再傳人

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中國內地星期日新增40宗新型肺炎本地確診。浙江省衛健委表示，杭州的Omicron疫情已基本受控。有內地專家研究後估計，Omicron病毒或起源於老鼠，再傳給人類，而非從Delta進化而來。

40宗本地確診中，北京佔3宗，同日也有28名入境參加冬奧人士檢測呈陽性，其中運動員及隨隊官員8人。而杭州就有24宗本地確診，全部來自集中隔離點，相信疫情基本受控。適逢農曆新年，當局為隔離人員準備了9萬份新春禮包及年夜飯。

杭州的疫情主要涉及Omicron病毒，中國疾控中心及南開大學研究團隊近日就通過對比鼠適應性毒株和Omicron突變譜，估計Omicron可能起源於老鼠，並在老鼠宿主中進化後重新傳給人類，而非從Delta進化而來。反映未來不僅要防止病毒人傳人和物傳人，更要防止動物傳人，並且要研究動物用疫苗。

對於有意見指Omicron是從一個免疫功能有缺陷的個體，例如接受化療的患者或愛滋病病人中進化而來，南開大學公共衛生與健康研究院教授孫亞民稱，如果病毒在人的體內長期進化，應會更傾向於朝著有利於複製和生存的方向進化，而不會朝著具有更強傳播力的方向去演變。有關論文已於權威科學期刊《生物安全與生物安保雜誌》上發表。

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