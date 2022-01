有孩子家庭要留意國稅局寄出的兒童稅收抵免額信件

【KTSF】

去年聯邦政府提前支付兒童稅收抵免額,專家提醒有孩子的家庭,一定要密切關注國稅局寄出的一封信。

隨著報稅季節的開始,數百萬有孩子的美國家庭陸續收到國稅局的信,專家提醒大家,這封信很重要。

從2021年7月到12月期間,國稅局表示,超過3600萬家庭每月都收到了17歲以下兒童的稅收抵免預付款項,這個款項是總統拜登去年3月簽署的1.9萬億疫情紓困金的一部分。

專家提醒民眾在報稅填寫表格時要額外注意,信上列明的金額代表一個家庭有資格獲得金額的一半,另一半可以在2021年的報稅表上抵扣。

聯邦政府在2022年1月並沒有發出支票,因為該計劃已經過期,目前拜登的社會安全網絡計劃在參議院陷入僵局。

專家還表示,研究表明,這些付款有助於降低兒童貧困率和飢餓。

除了恢復2022年的提前支付兒童稅收抵免額之外,拜登的重建得更好法案,希望為過度緊張的國稅局增加資金,專家同時提醒民眾為這個報稅季節早做準備,尤其是疫情因素的影響。

