灣區多地周末舉行活動慶祝農曆新年

還有兩天就到農曆新年,灣區這個周末分別舉行多場慶祝活動,送舊迎新,這亦代表一系列的虎年活動即將展開,期望新一年一定會更好。

在東灣奧克蘭(屋崙),數百人在Jack London Square觀賞中國的傳統舞蹈及其他民族表演,活動負責人表示,所有的表演都是在慶祝農曆新年的到來,寓意驅趕厄運及不好的事,確保大家虎年會更好,此外,活動還包括武術及面譜設計。

在舊金山(三藩市)華埠,這個周末舉行的花市,吸引數以萬計的人一起感受過節氣氛,攤位出售年花、應節食品及用品,很多人亦很期待下個月在聯合廣場舉行的花車巡遊,巡遊去年因為疫情取消。

負責統籌農曆新年慶典及巡遊的黃英豪表示,為了隆重其事,今年的巡遊首度加入煙火,亦邀請到一班星球大戰影迷501st Legion穿著電影服裝出席。

在中半島San Mateo市的Hillsdale購物中心就有舞龍舞獅表演,大會向觀眾派發利是,祝福大家新年行好運及一切順利。

