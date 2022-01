賴清德結束宏都拉斯行程 週五抵舊金山過境一晚

【KTSF 古琳嘉報導】

台灣副總統賴清德結束友邦宏都拉斯的訪問後,週五下午抵達舊金山國際機場,他將在機場附近的Hyatt酒店過境一晚,預計週六下午搭乘訪問團專機返回台灣,代表美方接機的美國在台協會主席莫健(James Moriarty)接受本台採訪,談他對賴清德此行過境的看法。

台灣副總統賴清德率領的特使團一行,週五下午3點抵達舊金山國際機場,晚上下榻機場附近的Hyatt酒店,約百名綠營支持者在酒店門外,熱烈歡迎賴清德的到來。

賴清德還接受本台簡短的發問:「(記者:來舊金山感覺怎麼樣?)很好非常好謝謝,謝謝你們喔謝謝。」

賴清德對於支持者熱情接機表示感謝,還有鄉親不斷喊出「台灣加油」。

由於新冠疫情仍然肆虐,當局刻意限制人數,約有近兩百人從南灣和東灣等不同地方前來,不過酒店外面的人行道上,則有近百名統派組織的示威者,拉起橫幅和海報抗議賴清德的過境。

賴清德出訪的重頭戲,是出席宏都拉斯總統就職典禮,但外界更為關注的焦點,還是在於他過境美國的接待規格,以及行程安排。

賴清德此行下榻在機場附近的Hyatt酒店,而行程非常的低調,沒有任何公開活動,但會舉行視訊會議,會晤美國的政界人士以及僑界人士,停留時間僅短短24小時。

週五賴清德搭乘的專機抵達舊金山國際機場後,美國在台協會主席莫健(James Moriarty)照慣例進入機艙迎接賴清德,與賴清德同行的台灣駐美代表蕭美琴,以及駐舊金山台北經文處處長賴銘琪等官員陪同在側。

莫健在接受本台訪問時,不但說賴清德是個好人,也對他有很好的評價。

莫健說:「我見賴清德幾次,我覺得他是非常有魅力的政治人物,非常聰明的人,我想他很好的代表台灣。」

儘管旅館外有統派組織高聲抗議,莫健對於賴清德此行在舊金山的過境感到順利。

莫健說:「(行程)似很順利,我們希望他旅途愉快,祝他一切都好。」

週五到現場歡迎的僑界人士,能近距離與賴清德接觸,也感到非常興奮。

台灣僑務委員李漢文說:「我們大家都非常的歡欣,而且非常的興奮,因為這個是從疫情以來,台灣的最高層訪問我們這邊的舊金山,所以我們歡迎中華台灣的副總統賴清德,這次能夠去宏都拉斯鞏固邦誼,然後在回台灣的時候過境舊金山。」

民進黨矽谷支黨部主委張正邦說:「未來的領導人互信非常重要,賴副總統這次過境,雖然只是一個過境,但是美國以最高規格的禮遇接待他,所以相對的代表是說,美國非常重視台灣的關係以外,也很非常的歡迎賴副總統的到訪。」

民進黨美西黨部執行委員周信結說:「我們過去幾年來,跟世界民主國家深化關係,協助台灣對抗中共的軍事威脅的最好的一個成功的策略,我們在美國也是一樣,在協助草根外交口罩外交等等,各方面我們付出了很多的努力。」

來自台灣的Hillsborough市議員莊吳明芳(Marie Chuang)也特地到場歡迎賴清德。

莊吳明芳說:「我非常感動,尤其看到這裡當地有這麼多的,我們的華僑大家都在這邊,能夠歡迎台灣的副總統,來到美國非常溫馨。」

賴清德抵達後,隨即與部分加州和聯邦民選官員舉行視訊對話,晚上6點到7點和40位僑界代表視訊座談,會中共有6人發言,參與者包括灣區的台灣僑務委員、僑務諮詢委員以及綠營的僑團領袖等。

賴清德週五晚在灣區停留一晚,週六下午專機預計3點起飛,返回台灣,結束這次賴清德首次出訪的重要任務。

