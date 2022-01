賴清德出席洪都拉斯總統就職禮 與賀錦麗短暫交談

【有線新聞】

台灣的賴清德副總統出席洪都拉斯新任總統就職典禮,其間與美國副總統賀錦麗短暫交談。在北京,中國外交部表示,一貫反對美台進行任何形式的官方往來,敦促美國停止向「台獨」勢力發出任何錯誤信號。

台灣的賴清德副總統獲邀與多個國家代表,出席洪都拉斯新任總統就職典禮。他獲安排坐在第一排,見證當地首位女總統卡斯特羅宣誓,其間與美國副總統賀錦麗簡單寒暄致意約30秒。

賀錦麗稱,賴清德主動上前自我介紹,談到美台在中美洲共同利益,賴清德感謝美國對台灣堅如磐石的幫助,指是自然地彼此問候,讚揚對方非常大器和親切自然,今次是台美近年最高層的接觸。

賴清德其後與卡斯特羅會晤,感謝洪都拉斯堅定維護與台方的友好關係,以及為台灣發聲,並邀請卡斯特羅訪台,卡斯特羅感謝台灣向洪都拉斯捐贈防疫物資。賀錦麗亦有與卡斯特羅會面,賀錦麗稱兩人並無討論到大陸,但她的助手在雙方閉門會議中強調台灣透過民間組織和援助計劃,可為洪都拉斯帶來經濟利益。

洪都拉斯是台灣14個邦交國之一,卡斯特羅在參選總統時曾公開宣稱若當選,將會尋求與北京建交。

在北京,中國外交部表示,一貫反對美台進行任何形式的官方往來。

中國外交部發言人趙立堅:「台灣只是中國的一個省,哪來的甚麼『副總統』。美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定,嚴肅對待中方立場和關切,停止與台灣進行任何形式的官方接觸,不向『台獨』勢力發出任何錯誤信號。」

國台辦亦批評台灣當局勾連外部勢力,不斷謀「獨」挑釁,把充當美國反華遏華棋子,當成所謂「外交突破」,又敦促美方以實際行動,履行不支持「台獨」的承諾,停止在涉台問題上玩火。

