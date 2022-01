舊金山地檢處否認與傷人案被告達認罪協議前未徵詢受害人（視頻）

【KTSF】

本台日前報導,一名亞裔長者在聯邦法庭向舊金山地檢處提告,指地檢處沒有徵詢受害人意見,便與涉嫌傷害這位長者的被告,達成認罪協議,地檢官博徹思週四就事件正式回應,指受害人的指控不屬實。

地檢處週四發表聲明提供事發經過的細節,地檢處指2019年11月2日,受害人Anh Le因為被告男子Jimmy Tanner的11歲兒子,在華埠的行人道推腳踏車,Le斥責父子兩人,男童被指涉嫌向Le揮塑膠棒球棍,Tanner被指介入,並涉嫌威脅Le,警方在現場拍下的照片,並沒有顯示有任何肢體傷害。

當時的代地檢官Suzy Loftus也沒有提出仇恨犯罪的指控,去年4月地檢處就事件和被告達成攻擊指控的輕罪認罪協議,但是地檢處聯絡不到Le。

博徹思表示,受害人服務組的職員,以電郵、電話、信件方式超過20多次,都聯絡不到Le,所以指Le對地檢處沒有徵詢他的意見,並不屬實,而檢控官也有在法庭上讀出Le之前發給地檢處關於對事件的感受。

而Le在決定起訴地檢處之後,在律師的建議下,也終止和地檢處的聯絡。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。