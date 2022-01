【KTSF 朱慧琪報導】

舊金山(三藩市)從2月1日起有限度放寬室內口罩令,以及進入某些場所可以以陰性檢測報告替代疫苗接種證明。

從2月1日起,在舊金山的辦公室、健身室及有固定群組人士(stable cohorts),在室內可以再次豁免戴口罩。

至於何謂固定群組人士?就是那些經常是同一夥人聚會,例如同一班的同學,同一辦公室的同事等,但是這固定群組的放寬口罩令是有條件的,就是該群組的每個人要打齊針,以及如果合資格也要接種加強針。

至於其他的防疫措施更新,包括參加500人或以上的室內大型活動,不需要出示疫苗接種證明,可以以陰性檢測證明替代,口罩仍然需要佩戴。

另外,室內餐廳、酒吧、健身中心等等,有宗教或醫療原因的人士亦可以豁免疫苗接種,改為以陰性檢測證明替代。

