選民權益組織提醒舊金山非公民可在罷免校委選舉中投票（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山在2月15日的特別選舉中,有包括罷免校區三名委員的提案,選民權益組織提醒非公民的選民在這次選舉中投票。

舊金山選民自從2016年表決通過允許非公民家長在校區選舉中投票之後,議案原本會在今年失效,但去年經過市議會表決永久實行,讓非公民在校區選舉中投票。

2014年移民來美國的非公民家長亞儀,說自己之前不知道自己有投票的權利。

亞儀說:「不知道自己的聲音,原來可以影響到孩子,在學校得到更多優質教育的權利,和得到在校區委員會選舉中投票的權利。」

舊金山市參事陳思敏(Connie Chan)說:「我們的票代表我們的聲音,我們必須推動有這投票權,確保大家在制定政策上,有代表我們的聲音。」

舊金山選務處的數據顯示,目前有123名非公民登記投票,其中有33人已經在2月15日的選舉中提前投了票。

選務處也提醒還沒有登記的合格選民,可以在1月31日的截止日期前登記得到郵寄選票,而要是錯過這個登記的日期,還是可以在2月15日到投票站投臨時選票。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。