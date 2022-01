舊金山市參事提案禁在第八區建4千呎以上大屋（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山(三藩市)市參事孟達文提案,禁止在第八區興建超過4千平方英尺的Monster House大型房屋,而舊金山市參議會也通過議案,要逼遷租客的房東必須要給租客十天的通知。

舊金山第八選區包括Dolores Heights、Glen Park和Noe Valley,孟達文表示,這些社區近年來不斷見到佔地1,500平方英尺以下比較小的房子被人買下之後,來蓋可以超過5千平方英尺的大房子,然後以600萬、700萬的高價賣出。

孟達文表示,這使得中等收入階層的房子,轉為只有高薪人士才能住進。

孟達文的提案只會用於第八選區,提案建議禁止興建4千平方英尺以上的獨立家庭屋,要是3千平方英尺以上,必須向規劃部門申請臨時許可。

然而,任何房子擴建,如果增加樓面面積15%,都一律可以獲准。

另外,舊金山市參議會也在週二通過規定所有房東要是逼遷租客,必須給予十天的通知,讓租客有時間修正導致逼遷的原因,市府之前規定是必須給三天時間。

而加州在疫情下,將這期限延長至15天,但這可以在疫情後失效,十天通知的新法例,要是獲市長簽署,將是全加州首個提供這延長期限的城市。

