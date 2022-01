去年全美房屋價值上漲近7萬億美元（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

房地產網站Zillow的一項最新分析顯示,2021年美國房屋價值上漲了近7萬億美元,創歷史新高。

分析師稱,美國房地產的市值是10年前大衰退期間的兩倍,根據房地產網站Zillow的估計,舊金山(三藩市)都會區的房屋,總價值為1.95萬億美元,令灣區在50個大都會區中排名第3,僅次於紐約和洛杉磯地區。

現在舊金山都會區房地產價值,比10年前增加了1.2萬億美元。

報告還分析了聖荷西都會區的住宅,房屋總值8360億美元,在前50個大都會區中排名第9。

在聖荷西都會區房地產市場,現時價值比10年前增加了5480億美元。

在2021年,洛杉磯地區的房屋大幅增值,但紐約都會區仍然是美國最大的住房市場,總值3.5萬億美元。

全美房屋市值排前五名的大都會分別是紐約(3.5萬億美元)、洛杉磯(3.3萬億美元)、舊金山(2萬億美元)、波士頓(1.1萬億美元)和華盛頓特區(1.1萬億美元)。

數據顯示,加州的房地產價值佔全美房屋價值21%,單是去年加州房屋價值就上漲了1.4萬億元,總額達9.2萬億元,超過了榜尾倒數30個州的總和。

加州是14個房屋價值超過1萬億美元的州份之一,報告顯示,其他超過1萬億的州,還有科羅拉多、亞利桑那和喬治亞州。

