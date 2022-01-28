去年全美房屋價值上漲近7萬億美元（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

房地產網站Zillow的一項最新分析顯示，2021年美國房屋價值上漲了近7萬億美元，創歷史新高。

分析師稱，美國房地產的市值是10年前大衰退期間的兩倍，根據房地產網站Zillow的估計，舊金山（三藩市）都會區的房屋，總價值為1.95萬億美元，令灣區在50個大都會區中排名第3，僅次於紐約和洛杉磯地區。

現在舊金山都會區房地產價值，比10年前增加了1.2萬億美元。

報告還分析了聖荷西都會區的住宅，房屋總值8360億美元，在前50個大都會區中排名第9。

在聖荷西都會區房地產市場，現時價值比10年前增加了5480億美元。

在2021年，洛杉磯地區的房屋大幅增值，但紐約都會區仍然是美國最大的住房市場，總值3.5萬億美元。

全美房屋市值排前五名的大都會分別是紐約（3.5萬億美元）、洛杉磯（3.3萬億美元）、舊金山（2萬億美元）、波士頓（1.1萬億美元）和華盛頓特區（1.1萬億美元）。

數據顯示，加州的房地產價值佔全美房屋價值21%，單是去年加州房屋價值就上漲了1.4萬億元，總額達9.2萬億元，超過了榜尾倒數30個州的總和。

加州是14個房屋價值超過1萬億美元的州份之一，報告顯示，其他超過1萬億的州，還有科羅拉多、亞利桑那和喬治亞州。

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