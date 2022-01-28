舊金山衛生局教大家如何安全地慶祝農曆新年

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山（三藩市）新型肺炎新症數字以及住院人數已經見頂，並且有回落的趨勢，衛生局召開記者會告訴市民如何安全地慶祝農曆新年。

舊金山目前7日平均每日新症數字是1,284宗，比起對上一個星期下降近400宗，因新型肺炎住院人數是266人。

衛生局表示，住院人數已經見頂，並開始回落，醫院有足夠床位應付。

醫生指出，需要住院的人士，8成病人未接種疫苗或未打齊針，衛生局重申，Omicron變種病毒傳染力很強，但引發的症狀較為輕微，有時甚至沒有症狀，農曆新年期間大家，如果要一起吃團年飯或聚餐，醫生呼籲要做好防疫措施。

舊金山衛生局副總監Naveena Bobba說：「如果必須聚會，而當中有體弱人士，應該聚會前做檢測，另外戶外聚會較安全，因為空氣更流通，可以減少新型肺炎傳染的機會

接種疫苗以及加強針，仍然是對抗Omicron最有效的方法，舊金山63%人口已經接種加強針，其中亞裔加強針接種率高達69%，僅次於白人。

除了打針之外，也要注意其他防疫措施，包括在人多以及室內公共場所戴口罩。

當局建議戴N95、KN95、KF94，或者在醫用口罩外面加一層布口罩，增加貼面的程度，如果生病或身體不舒服，應該自我隔離以及做檢測。

舊金山設有新型肺炎資源中心電話服務，可提供檢測、疫苗以及隔離的資訊，有國粵語服務，電話：(628) 217-6101。

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