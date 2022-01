舊金山衛生局教大家如何安全地慶祝農曆新年

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)新型肺炎新症數字以及住院人數已經見頂,並且有回落的趨勢,衛生局召開記者會告訴市民如何安全地慶祝農曆新年。

舊金山目前7日平均每日新症數字是1,284宗,比起對上一個星期下降近400宗,因新型肺炎住院人數是266人。

衛生局表示,住院人數已經見頂,並開始回落,醫院有足夠床位應付。

醫生指出,需要住院的人士,8成病人未接種疫苗或未打齊針,衛生局重申,Omicron變種病毒傳染力很強,但引發的症狀較為輕微,有時甚至沒有症狀,農曆新年期間大家,如果要一起吃團年飯或聚餐,醫生呼籲要做好防疫措施。

舊金山衛生局副總監Naveena Bobba說:「如果必須聚會,而當中有體弱人士,應該聚會前做檢測,另外戶外聚會較安全,因為空氣更流通,可以減少新型肺炎傳染的機會

接種疫苗以及加強針,仍然是對抗Omicron最有效的方法,舊金山63%人口已經接種加強針,其中亞裔加強針接種率高達69%,僅次於白人。

除了打針之外,也要注意其他防疫措施,包括在人多以及室內公共場所戴口罩。

當局建議戴N95、KN95、KF94,或者在醫用口罩外面加一層布口罩,增加貼面的程度,如果生病或身體不舒服,應該自我隔離以及做檢測。

舊金山設有新型肺炎資源中心電話服務,可提供檢測、疫苗以及隔離的資訊,有國粵語服務,電話:(628) 217-6101。

