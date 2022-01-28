美國國防部指俄羅斯在俄烏邊界集結十萬大軍

【KTSF 張麗月報導】

美國國防部指出，俄羅斯在俄烏邊界集結龐大軍力和裝備，足以全面進攻烏克蘭，美軍最高將領也警告說，如果俄軍大舉侵犯烏克蘭，後果將會很恐怖，可能死傷慘重。

美國國防部最高將領週五首次公開證實，俄羅斯已經在烏克蘭邊境地區集結超過十萬大軍，這些俄軍有能力向烏克蘭發動全面攻擊，而不單只是侵略俄烏邊界地區。

國防部長奧斯汀就形容，在烏克蘭邊界可以見到部署了俄羅斯的步兵團、炮兵和火箭，這些兵力的部署已經遠超過常規的軍事演練。

美軍參謀長聯席會議主席米利更直指，這種大規模的軍力集結，回復到冷戰時期才可以見到，他更加警告說，如果俄軍大舉侵犯烏克蘭，後果將會很恐怖，可能死傷慘重。

米利說：「從軍力的集結、地面調動的部隊、炮兵、彈道導彈、空軍部隊，所有兵力的部署，如果向烏克蘭進攻，將帶來非常嚴重傷亡，可以想像如果發生在稠密市區和道路，情況會如何，將會很恐怖，也無必要，我們可透過外交途徑化解危機。」

美國軍方堅決相信，仍有空間透過外交途徑，可以化解這場俄烏衝突危機。

此外，烏克蘭總統澤連斯基就呼籲各方冷靜，他說一味講入侵行動，可能會令烏克蘭引起恐慌，以及令烏克蘭經濟不穩。

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