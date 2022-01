美國國防部指俄羅斯在俄烏邊界集結十萬大軍

【KTSF 張麗月報導】

美國國防部指出,俄羅斯在俄烏邊界集結龐大軍力和裝備,足以全面進攻烏克蘭,美軍最高將領也警告說,如果俄軍大舉侵犯烏克蘭,後果將會很恐怖,可能死傷慘重。

美國國防部最高將領週五首次公開證實,俄羅斯已經在烏克蘭邊境地區集結超過十萬大軍,這些俄軍有能力向烏克蘭發動全面攻擊,而不單只是侵略俄烏邊界地區。

國防部長奧斯汀就形容,在烏克蘭邊界可以見到部署了俄羅斯的步兵團、炮兵和火箭,這些兵力的部署已經遠超過常規的軍事演練。

美軍參謀長聯席會議主席米利更直指,這種大規模的軍力集結,回復到冷戰時期才可以見到,他更加警告說,如果俄軍大舉侵犯烏克蘭,後果將會很恐怖,可能死傷慘重。

米利說:「從軍力的集結、地面調動的部隊、炮兵、彈道導彈、空軍部隊,所有兵力的部署,如果向烏克蘭進攻,將帶來非常嚴重傷亡,可以想像如果發生在稠密市區和道路,情況會如何,將會很恐怖,也無必要,我們可透過外交途徑化解危機。」

美國軍方堅決相信,仍有空間透過外交途徑,可以化解這場俄烏衝突危機。

此外,烏克蘭總統澤連斯基就呼籲各方冷靜,他說一味講入侵行動,可能會令烏克蘭引起恐慌,以及令烏克蘭經濟不穩。

