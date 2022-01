【KTSF】

從去年11月1號起至今,美國有1,450萬人在州和聯邦的健保交易平台,購買同登記2022年的健保。

白宮說,這個投保人數創新高,聯邦的健保交易平台HealthCare.gov在1月15號截止時,在33州內一共有1千萬人登記,而加州、肯塔基、新澤西、紐約 、羅德島和首都華盛頓等地區的居民,可以在本月底之前在州的健保交易平台辦理投保手續。

拜登總統稱讚為疫情紓困而設的《美國救援方案》降低醫保費用,從而令更多美國人受惠。

