加州各地兒童醫院指最近兒童染疫人數大增（視頻）

January 28, 2022 全國消息, 加州新聞, 新聞, 熱點關注

【KTSF 郭柟報導】

加州各地有兒童醫院指出，最近兒童感染新型肺炎的人數大增，但是仍有3分之2合資格的兒童未打齊針，代表加州的聯邦參議員Alex Padilla聯同醫院，呼籲家長盡快帶孩子接種疫苗。

Padilla說：「我們需要所有合資格的兒童接種疫苗，你可以幫家人或親友預約，或查下他們能否打加強針預防變種病毒。」

全加州有85萬名17歲以下的兒童及青少年感染新型肺炎，佔所有確診者的18%，至今還有超過六成5至11歲兒童，以及近三成12至17歲青少年未接種疫苗。

史丹福Lucille Packard兒童醫院副醫療總監Grace Lee說：「我們見到疫情至今最多兒童染疫住院，多過過去幾波疫情。」

奧克蘭（屋崙）UCSF Benioff兒童醫院醫生Kelly Maede說：「我們醫院有一成病床都是為照顧染疫的兒童，那些因染疫住院的孩子，多數都是年紀較小者，不夠歲數接種疫苗，或未打齊針。」

另外，有兒童醫院又指，少數族裔家庭仍然是接種率較低的一群。

洛杉磯兒童醫院Paul Viviano說：「在南加州地區疫苗接種率，跟全國數字相似，不過有色人種家庭接種率低兩成。」

除了疫情之外，有醫生都指出疫情期間，孩子都面對嚴重的精神健康問題，去年5至17歲兒童，因精神健康問題入急症的人數比前年高出14%。

聖地牙哥Rady兒童醫院醫生Patrick Frias說：「2021年前半年，因自殘或有自殺傾向，而入急症的兒童都增加了45%，相比2019年。」

另外有醫生都指，新型肺炎現時成為全國第八的兒童殺手。

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