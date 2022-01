加州各地兒童醫院指最近兒童染疫人數大增（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

加州各地有兒童醫院指出,最近兒童感染新型肺炎的人數大增,但是仍有3分之2合資格的兒童未打齊針,代表加州的聯邦參議員Alex Padilla聯同醫院,呼籲家長盡快帶孩子接種疫苗。

Padilla說:「我們需要所有合資格的兒童接種疫苗,你可以幫家人或親友預約,或查下他們能否打加強針預防變種病毒。」

全加州有85萬名17歲以下的兒童及青少年感染新型肺炎,佔所有確診者的18%,至今還有超過六成5至11歲兒童,以及近三成12至17歲青少年未接種疫苗。

史丹福Lucille Packard兒童醫院副醫療總監Grace Lee說:「我們見到疫情至今最多兒童染疫住院,多過過去幾波疫情。」

奧克蘭(屋崙)UCSF Benioff兒童醫院醫生Kelly Maede說:「我們醫院有一成病床都是為照顧染疫的兒童,那些因染疫住院的孩子,多數都是年紀較小者,不夠歲數接種疫苗,或未打齊針。」

另外,有兒童醫院又指,少數族裔家庭仍然是接種率較低的一群。

洛杉磯兒童醫院Paul Viviano說:「在南加州地區疫苗接種率,跟全國數字相似,不過有色人種家庭接種率低兩成。」

除了疫情之外,有醫生都指出疫情期間,孩子都面對嚴重的精神健康問題,去年5至17歲兒童,因精神健康問題入急症的人數比前年高出14%。

聖地牙哥Rady兒童醫院醫生Patrick Frias說:「2021年前半年,因自殘或有自殺傾向,而入急症的兒童都增加了45%,相比2019年。」

另外有醫生都指,新型肺炎現時成為全國第八的兒童殺手。

