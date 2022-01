【KTSF】

Palo Alto市警方正追緝一名匪徒,他涉嫌企圖劫走一部汽車,以及車內兩名幼童。

案發現場是位於Quarry路215號的Stanford Arboretum Children’s Center幼兒園外面,警方表示,星期二下午5點半,一名母親報警,表示她的保姆從幼兒園接走兩個孩子上車後,有一名非洲裔男子突然停在保姆的車前,命令她交出汽車連同車裡面的幼童,保姆立即開車離開,返回僱主家中,事件中沒有人受傷。

警方形容疑犯25至30歲,身材瘦削,案發時身穿黑衫黑褲,以及一雙殘舊的黑鞋。

警方呼籲如有市民遇過同樣的罪案,與警方聯絡,電話是(650) 329-2413。

