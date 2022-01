衛生專家對現時疫情感樂觀 但關注Omicron BA.2走勢

【KTSF 朱慧琪報導】

衛生專家對現時疫情持樂觀態度,但亦留意著Omicron BA.2的走勢。

CDC前總監Tom Frieden說:「我對今天的大流行更加樂觀,與近兩年前大流行爆發以來相比。」

白宮首席防疫專家Anthony Fauci說:「再熬一下,事情正在好轉。」

雖然有某些州份仍然有新症上升,實際上,在過去兩週,幾乎有一半州份的病例在下降或平穩,好景不常,現在就出現新變種Omicron BA.2,正在印度和丹麥等國家迅速傳播。

Fauci說:「就傳播性而言,BA.2似乎沒有不同,但如果你看一下丹麥病例的嚴重程度,新變種似乎並沒有造成更嚴重。」

目前,Pfizer和Moderna藥廠正在研發對抗Omicron的特製疫苗,很可能會在秋季可以使用。

與此同時,一款涵蓋當前變種以及未來變種,甚至其他冠狀病毒的通用疫苗,相關的研究亦正在進行中。

