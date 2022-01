奧克蘭華埠富興中心週六舉行農曆新年慶祝活動

【KTSF】

奧克蘭(屋崙)華埠富興中心本星期六有農曆新年慶祝活動。

時間是早上11時至下午1時,到時會有年貨採購,華埠商會也會推出限量福袋選購,中午會有舞獅表演,以及王老師兒童舞蹈表演。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。