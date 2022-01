研究指接種Moderna疫苗和加強針有效抵禦原始新型肺炎及Omicron

【KTSF 朱慧琪報導】

Moderna醫務總監表示,在今年年中,Moderna藥廠亦會全面生產新疫苗。

《新英格蘭醫學雜誌》一份研究顯示,接種Moderna疫苗和加強針,有效抵禦原始新型肺炎,甚至Omicron變種。

Moderna醫務總監Paul Burton表示,但是免疫力是會隨著接種時間而減少,他們見到接種後6個月,抗體水平就出現下降。

Burton說:「可能到今年秋天,這些抗體水平會下降至可能再無保護力。」

但他也指出,人體內是會持續製造抗體、T細胞和記憶B細胞,它們都是人體的免疫細胞,因此,當人體感染了新型冠狀病毒時,它們將能夠作出反應,但是為了避免染疫後住院及死亡,大家知道需要有高水平的抗體作為第一道防線,Moderna會在接下來的一個月從新評估免疫水平。

另外,在本年中,Moderna藥廠亦會全面生產新疫苗。

Burton說:「它需要多2個月時間才真正獲到數據,所以到今年年中會進入全面生產。」

Burton認為,Omicron是結束疫情的曙光,但同時要留意住Omicron BA.2的走勢,在春季或夏季疫情將會穩定下來,萬一秋季需要新疫苗,藥廠亦要作準備來保護美國人民。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。