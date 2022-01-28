研究指接種Moderna疫苗和加強針有效抵禦原始新型肺炎及Omicron

【KTSF 朱慧琪報導】

Moderna醫務總監表示，在今年年中，Moderna藥廠亦會全面生產新疫苗。

《新英格蘭醫學雜誌》一份研究顯示，接種Moderna疫苗和加強針，有效抵禦原始新型肺炎，甚至Omicron變種。

Moderna醫務總監Paul Burton表示，但是免疫力是會隨著接種時間而減少，他們見到接種後6個月，抗體水平就出現下降。

Burton說：「可能到今年秋天，這些抗體水平會下降至可能再無保護力。」

但他也指出，人體內是會持續製造抗體、T細胞和記憶B細胞，它們都是人體的免疫細胞，因此，當人體感染了新型冠狀病毒時，它們將能夠作出反應，但是為了避免染疫後住院及死亡，大家知道需要有高水平的抗體作為第一道防線，Moderna會在接下來的一個月從新評估免疫水平。

另外，在本年中，Moderna藥廠亦會全面生產新疫苗。

Burton說：「它需要多2個月時間才真正獲到數據，所以到今年年中會進入全面生產。」

Burton認為，Omicron是結束疫情的曙光，但同時要留意住Omicron BA.2的走勢，在春季或夏季疫情將會穩定下來，萬一秋季需要新疫苗，藥廠亦要作準備來保護美國人民。

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