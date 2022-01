北加州多個統派組織往賴清德下榻飯店外示威

【KTSF 古琳嘉報導】

以舊金山灣區統促會為主的北加州多個統派組織,週五下午前往賴清德下榻的飯店外舉行示威,抗議賴清德過境美國,並與賴清德的支持者隔著一條馬路相互叫陣。

舊金山機場的Hyatt酒店的這一側,是歡迎賴清德來訪的人士,酒店對面的馬路上,則是抗議賴清德在美國過境的示威者。

示威活動由舊金山灣區統促會主導,包括北加州和統會,以及沙加緬度和統會等多個統派組織都有人響應,示威者說明了週五主要的訴求。

舊金山灣區中國統一促進會會長關家澄說:「我們抗議台灣所謂的領導人,藉著出國參加甚麼活動路過美國,其實是搞台獨宣傳台獨,所以我們堅決反對,我們始終認為台灣是中國的一個省,世界上只有一個中國,就是中華人民共和國。」

北加州首府和統會監事長楊鎮雄說:「又是一個過境的外交活動,我們來這裡抗議,就是美國不應該接待台灣的副總統,主要的訴求就是我們支持中國統一,反對台獨危害台灣的安全的環境。」

不過綠營支持者不以為然。

台灣僑務諮詢委員周信結說:「台灣跟世界自由國家深化關係,協助對抗中國,中共武力的威脅,然後這次中共發動很多人來示威,我們要以我們全力的支持,來對抗這種邪惡的勢力。」

在美方特勤人員和警方的嚴密維安下,雙方陣營都展現克制,理性表達訴求,除了大聲叫囂,並沒有爆發衝突,賴清德也順利進入下榻的酒店。

