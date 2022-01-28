專訪華裔花式溜冰運動員陳楷雯（一）

【KTSF 黃恩光報導】

來自東灣Fremont的華裔花式溜冰運動員陳楷雯（Karen Chen）最近贏得全國女子花式溜冰錦標賽亞軍，並會代表美國參加北京冬季奧運會，22歲的陳楷雯是第二次參加奧運，她有沒有信心贏得獎牌呢？

陳楷雯在全國錦標賽中表現出色，在自選項目中奪得高分。

陳楷雯說：「我比賽的時候心裡在想，我要怎麼放輕鬆的在冰上滑冰，我其實真的很愛在冰上表現出我對滑冰熱愛的程度，所以我在比賽的時候，我就想辦法讓心情很開心，然後在評判面前表現，盡量做到最好。」

雖然陳楷雯總分以2.4分之差屈居亞軍，但為她贏得參加冬奧的資格。

陳楷雯說：「我算滿意我蠻滿意我有辦法克服，這麼多壓力，仍然滑得還不錯，我那時候真的希望有辦法贏，可是沒有贏也沒關係，因為我知道我已經盡力做到最好，我也有辦法再次進入奧運隊伍，我已經很高興了。」

四年前，18歲的陳楷雯出戰平昌冬奧，未能贏得獎牌，四年後陳楷雯覺得自己更加成熟和自信。

陳楷雯說：「我覺得四年前蠻困難的，因為我大概18、19歲的時候，就是在發育的時候，所以我的身體有在變，然後我在適應身體上的變化，現在我已經沒有再經歷這種變化，我的身體狀況沒有變化，比較容易讓我接受更一致的訓練，然後處理一些受傷和避免受傷。」

奧運選手高手如雲，她坦言要贏獎牌不容易，但是比賽有許多不確定性，她有心理準備。

陳楷雯說：「我怎樣去奧運，有辦法克服這種緊張的感覺，然後在冰上能滑出我最好的表現，這是我要專注的。」

這次有可能是陳楷雯最後一次參加奧運。

陳楷雯說：「我知道小時候練冰時，我的背不會痛，我的髖骨不會痛，我可以做一大堆需要很大彈性的動作，都沒問題，但是現在年紀漸長，我遇到限制，所以我很希望能把握這次奧運，如果我決定退休就退休，專注我的學業。」

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