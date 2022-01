專訪華裔花式溜冰運動員陳楷雯（一）

【KTSF 黃恩光報導】

來自東灣Fremont的華裔花式溜冰運動員陳楷雯(Karen Chen)最近贏得全國女子花式溜冰錦標賽亞軍,並會代表美國參加北京冬季奧運會,22歲的陳楷雯是第二次參加奧運,她有沒有信心贏得獎牌呢?

陳楷雯在全國錦標賽中表現出色,在自選項目中奪得高分。

陳楷雯說:「我比賽的時候心裡在想,我要怎麼放輕鬆的在冰上滑冰,我其實真的很愛在冰上表現出我對滑冰熱愛的程度,所以我在比賽的時候,我就想辦法讓心情很開心,然後在評判面前表現,盡量做到最好。」

雖然陳楷雯總分以2.4分之差屈居亞軍,但為她贏得參加冬奧的資格。

陳楷雯說:「我算滿意我蠻滿意我有辦法克服,這麼多壓力,仍然滑得還不錯,我那時候真的希望有辦法贏,可是沒有贏也沒關係,因為我知道我已經盡力做到最好,我也有辦法再次進入奧運隊伍,我已經很高興了。」

四年前,18歲的陳楷雯出戰平昌冬奧,未能贏得獎牌,四年後陳楷雯覺得自己更加成熟和自信。

陳楷雯說:「我覺得四年前蠻困難的,因為我大概18、19歲的時候,就是在發育的時候,所以我的身體有在變,然後我在適應身體上的變化,現在我已經沒有再經歷這種變化,我的身體狀況沒有變化,比較容易讓我接受更一致的訓練,然後處理一些受傷和避免受傷。」

奧運選手高手如雲,她坦言要贏獎牌不容易,但是比賽有許多不確定性,她有心理準備。

陳楷雯說:「我怎樣去奧運,有辦法克服這種緊張的感覺,然後在冰上能滑出我最好的表現,這是我要專注的。」

這次有可能是陳楷雯最後一次參加奧運。

陳楷雯說:「我知道小時候練冰時,我的背不會痛,我的髖骨不會痛,我可以做一大堆需要很大彈性的動作,都沒問題,但是現在年紀漸長,我遇到限制,所以我很希望能把握這次奧運,如果我決定退休就退休,專注我的學業。」

