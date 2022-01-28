【完整版】專訪華裔花式溜冰運動員陳楷雯（二）

【KTSF 黃恩光報導】

每個運動員的生涯裡，都有需要克服的高山，對於花式溜冰運動員陳楷雯（Karen Chen）來說，她的那座高山是什麼？她又如何去克服它呢？

天分加上努力，令陳楷雯大放異彩，多次在全國錦標賽贏得獎牌，2017年奪得全國錦標賽冠軍，運動員經常會受傷，陳楷雯也不例外。

2017年陳楷雯接受本台訪問時曾說：「在訓練時常常腳在痛，膝蓋痛什麼在痛不舒服，鞋不適合我的腳，不能好好地滑

她試過不斷更換十多對溜冰鞋，除了身體的傷和痛，陳楷雯心裡很清楚，自己需要克服的高山是什麼。

陳楷雯說：「我覺得對我自己有這種信心，我從小就是有一點點掙扎。」

2018年，陳楷雯夢想成真，參加平昌奧運，當年她18歲。

陳楷雯說：「但是我知道那個時候，我不太知道如何處理那種壓力，然後就是很不知所措，壓力太大。」

2018年，陳楷雯無緣奧運獎牌，之後長春藤大學Cornell錄取了陳楷雯，成為大學生的她，至今沒有放棄過花式溜冰。

今年22歲的陳楷雯，在全國錦標賽贏得亞軍，將代表美國參加冬季奧運，回首過去十多年的歷程，陳楷雯感受最深的是：「我可以說，我有一點佩服我自己，有辦法撐這麼久，因為這個旅途並不容易，是蠻困難的，很多起起伏伏，我為所做的每個決定感到驕傲，然後我多努力一直追求我的夢想，我沒有放棄我滑冰的目標，有很多時候我想說，不要做好了，好難啊不要做了，但這不是我，我不願意說遇到一個困難，我就放棄，我知道說有困難的時候，我硬要做得更好，更加努力做得更好。」

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