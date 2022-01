【完整版】專訪華裔花式溜冰運動員陳楷雯（二）

【KTSF 黃恩光報導】

每個運動員的生涯裡,都有需要克服的高山,對於花式溜冰運動員陳楷雯(Karen Chen)來說,她的那座高山是什麼?她又如何去克服它呢?

天分加上努力,令陳楷雯大放異彩,多次在全國錦標賽贏得獎牌,2017年奪得全國錦標賽冠軍,運動員經常會受傷,陳楷雯也不例外。

2017年陳楷雯接受本台訪問時曾說:「在訓練時常常腳在痛,膝蓋痛什麼在痛不舒服,鞋不適合我的腳,不能好好地滑

她試過不斷更換十多對溜冰鞋,除了身體的傷和痛,陳楷雯心裡很清楚,自己需要克服的高山是什麼。

陳楷雯說:「我覺得對我自己有這種信心,我從小就是有一點點掙扎。」

2018年,陳楷雯夢想成真,參加平昌奧運,當年她18歲。

陳楷雯說:「但是我知道那個時候,我不太知道如何處理那種壓力,然後就是很不知所措,壓力太大。」

2018年,陳楷雯無緣奧運獎牌,之後長春藤大學Cornell錄取了陳楷雯,成為大學生的她,至今沒有放棄過花式溜冰。

今年22歲的陳楷雯,在全國錦標賽贏得亞軍,將代表美國參加冬季奧運,回首過去十多年的歷程,陳楷雯感受最深的是:「我可以說,我有一點佩服我自己,有辦法撐這麼久,因為這個旅途並不容易,是蠻困難的,很多起起伏伏,我為所做的每個決定感到驕傲,然後我多努力一直追求我的夢想,我沒有放棄我滑冰的目標,有很多時候我想說,不要做好了,好難啊不要做了,但這不是我,我不願意說遇到一個困難,我就放棄,我知道說有困難的時候,我硬要做得更好,更加努力做得更好。」

