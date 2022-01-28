聯邦運輸部增加撥款改善道路安全

【KTSF 李廷英報導】

聯邦運輸部數據顯示，在過去兩年的疫情期間，交通死亡個案不斷上升，單在去年第三季的6個月內，就有超過兩萬宗交通死亡個案，是16年來半年內最高數字，有鑑於此，聯邦運輸部長週四公佈一套新的聯邦道路安全策略，當中包括聯邦撥出更多資源，給州政府去推行有關改善道路安全的設施。

聯邦運輸部長布提捷（Pete Buttigieg）誓言，要降低全國的交通死亡數字，因此公布一套新的交通策略。

布提捷說：「因此今天我們有幸推出全國道路安全策略，歷來首次，它代表一個全面計劃去大幅降低美國道路的傷亡。」

布提捷提到，去年第三季單在6個月內，就有超過兩萬宗交通死亡個案，是16年來半年來最高數字。

他指出，運輸部將會審視整個交通系統的設計，而並非單看駕車人士的行為，他說將會在未來兩年，運輸部將提供指引以及撥款50億元給州政府，以提高道路安全，例如降低路面車速限制、改善和重新設計路面，比如劃定單車徑和巴士線，改善道路的照明和行人道等。

此外，在拜登政府已經通過的基建法案中，將於今年較後時間額外撥款40億元，用來改善公路安全，例如加闊路面、重新調較交通燈的時間，同時也會要求汽車製造商在所有新出廠的私家車，必須安裝自動安全煞車系統。

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