聯邦運輸部增加撥款改善道路安全

【KTSF 李廷英報導】

聯邦運輸部數據顯示,在過去兩年的疫情期間,交通死亡個案不斷上升,單在去年第三季的6個月內,就有超過兩萬宗交通死亡個案,是16年來半年內最高數字,有鑑於此,聯邦運輸部長週四公佈一套新的聯邦道路安全策略,當中包括聯邦撥出更多資源,給州政府去推行有關改善道路安全的設施。

聯邦運輸部長布提捷(Pete Buttigieg)誓言,要降低全國的交通死亡數字,因此公布一套新的交通策略。

布提捷說:「因此今天我們有幸推出全國道路安全策略,歷來首次,它代表一個全面計劃去大幅降低美國道路的傷亡。」

布提捷提到,去年第三季單在6個月內,就有超過兩萬宗交通死亡個案,是16年來半年來最高數字。

他指出,運輸部將會審視整個交通系統的設計,而並非單看駕車人士的行為,他說將會在未來兩年,運輸部將提供指引以及撥款50億元給州政府,以提高道路安全,例如降低路面車速限制、改善和重新設計路面,比如劃定單車徑和巴士線,改善道路的照明和行人道等。

此外,在拜登政府已經通過的基建法案中,將於今年較後時間額外撥款40億元,用來改善公路安全,例如加闊路面、重新調較交通燈的時間,同時也會要求汽車製造商在所有新出廠的私家車,必須安裝自動安全煞車系統。

