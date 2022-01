舊金山漢疑48年前殺害6名白人同志 警發掃瞄追緝

【KTSF 關鍵報導】

舊金山(三藩市)有一名匪徒在48年前,涉嫌殺害5名白人男同志,警方至今還未破案,不過最近發現案件中,有第6名白人男同志遇害,警方將破案懸賞金增加至20萬元。

警方表示,該名匪徒在1974至1975年期間,於Ocean Beach或金門公園附近殺害過5名白人男同志,警方的最新調查發現,第6名遇害者Warren Andrews,並相信他在1975年4月27日,於Land’s End附近被同一名匪徒殺害。

警方將該名匪徒命名為「Doodler」,並指他在做案之前會在夜店繪畫目標的面貌,之後與他們聊天,跟著對受害人下手,各個受害人都有相似的遇襲方式。

警方又指,在2018年時,找到新的DNA線索,並在2019年更新Doodler的法醫素描,推測他在現代年紀變老後的面貌。

警方也將「Doodler」懸賞金由10萬增加至20萬元,有線索的民眾請致電(415)575-4444通知警方,或者是發短訊去TIP411,內文開頭寫上SFPD。

