Burlingame樹枝折斷釀一死兩傷 市府賠償近3600萬

【KTSF 朱慧琪報導】

2020年在中半島Burlingame華盛頓公園發生樹枝折斷墮下，造成一死兩傷的意外，市府和受害人達成庭外和解，將賠償合共近3600萬美元。

案發在2020年9月26日，一對住在San Mateo市的華裔夫婦，在Burlingame華盛頓公園野餐期間被斷掉的樹枝擊中，姓Ng的太太死亡，其姓Wu的丈夫嚴重受傷，由胸口以下半身癱瘓。

和解協議顯示，市府將賠償3250萬元予Wu，及250萬予Ng的父母和其他親屬。

Burlingame市府經理Lisa Goldman就說，賠償金中，該市的保險將支付3千萬美元，另外的250萬美元來自該市的內部保險基金。

事件中，另一名男人Chai Saephan也被木樹枝擊中，造成頭骨骨裂，他去年12月亦與市政府達成和解，賠償金額為75萬美元。

根據起訴書，受害人指Burlingame市府未有妥善維護和檢查那棵樹，而那棵樹已有健康狀況不佳的跡象，據報，這根樹枝長60英尺，重3千多磅，在沒有風的日子裡折斷墮下。

Burlingame市去年聘請獨立的樹藝師檢查該市的樹木。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。