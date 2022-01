Burlingame樹枝折斷釀一死兩傷 市府賠償近3600萬

【KTSF 朱慧琪報導】

2020年在中半島Burlingame華盛頓公園發生樹枝折斷墮下,造成一死兩傷的意外,市府和受害人達成庭外和解,將賠償合共近3600萬美元。

案發在2020年9月26日,一對住在San Mateo市的華裔夫婦,在Burlingame華盛頓公園野餐期間被斷掉的樹枝擊中,姓Ng的太太死亡,其姓Wu的丈夫嚴重受傷,由胸口以下半身癱瘓。

和解協議顯示,市府將賠償3250萬元予Wu,及250萬予Ng的父母和其他親屬。

Burlingame市府經理Lisa Goldman就說,賠償金中,該市的保險將支付3千萬美元,另外的250萬美元來自該市的內部保險基金。

事件中,另一名男人Chai Saephan也被木樹枝擊中,造成頭骨骨裂,他去年12月亦與市政府達成和解,賠償金額為75萬美元。

根據起訴書,受害人指Burlingame市府未有妥善維護和檢查那棵樹,而那棵樹已有健康狀況不佳的跡象,據報,這根樹枝長60英尺,重3千多磅,在沒有風的日子裡折斷墮下。

Burlingame市去年聘請獨立的樹藝師檢查該市的樹木。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。