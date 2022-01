大法官Stephen Breyer宣布退休 拜登承諾提名非裔女性接任

【KTSF 張麗月報導】

聯邦最高法院大法官Stephen Breyer週四正式宣布退休,總統拜登讚揚Breyer所作出貢獻的同時,也承諾將於2月底前提名歷來首位非洲裔女性接替這個大法官空缺。

83歲的Breyer宣布退休,給予總統拜登首次機會提名大法官人選。

拜登曾在2020年競選總統時承諾要創造歷史,選出一位非洲裔女性擔任最高法院大法官。

拜登說:「我將提名的人選,必須具備優秀資歷、人格、經驗和正直,這人將是歷來首位非洲裔女性進入聯邦最高法院。」

預料拜登將於2月底前宣布提名人選,也會是拜登任內重要決定之一,拜登說有關人選宣布之後,他會要求參議院盡快確認提名人。

不過這個提名確認程序可能會是備受爭議,因為目前國會參議院兩黨席位各佔50席,即是說參議院內如果得不到共和黨人支持,就必須要所有民主黨人都支持這個提名人才可以過關。

在現階段,參議院溫和派民主黨人Joe Manchin暗示,可能支持一個立場比他更自由派的大法官,如果這樣就有望出現黨派團結,甚至出現兩黨團結的局面。

共和黨方面,參議院少數黨領袖麥康尼週四敦促拜登總統,不要將這項提名交給激進左翼陣營來「包辦」。

麥康尼的聲明強調,拜登的受命於選民,應走中間路線,領導政府並團結美國,而參議院多數黨領袖舒默就承諾,一旦有提名人選,民主黨人將盡快給予確認。

Breyer擔任大法官28年,他的任期將於6月結束,他表示將會留任,直至繼任人獲得參議院確認為止。

