大法官Stephen Breyer宣布退休 拜登承諾提名非裔女性接任

January 28, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注
聯邦最高法院大法官Stephen Breyer (The World Affairs Council / CC BY 2.0)

【KTSF 張麗月報導】

聯邦最高法院大法官Stephen Breyer週四正式宣布退休，總統拜登讚揚Breyer所作出貢獻的同時，也承諾將於2月底前提名歷來首位非洲裔女性接替這個大法官空缺。

83歲的Breyer宣布退休，給予總統拜登首次機會提名大法官人選。

拜登曾在2020年競選總統時承諾要創造歷史，選出一位非洲裔女性擔任最高法院大法官。

拜登說：「我將提名的人選，必須具備優秀資歷、人格、經驗和正直，這人將是歷來首位非洲裔女性進入聯邦最高法院。」

預料拜登將於2月底前宣布提名人選，也會是拜登任內重要決定之一，拜登說有關人選宣布之後，他會要求參議院盡快確認提名人。

不過這個提名確認程序可能會是備受爭議，因為目前國會參議院兩黨席位各佔50席，即是說參議院內如果得不到共和黨人支持，就必須要所有民主黨人都支持這個提名人才可以過關。

在現階段，參議院溫和派民主黨人Joe Manchin暗示，可能支持一個立場比他更自由派的大法官，如果這樣就有望出現黨派團結，甚至出現兩黨團結的局面。

共和黨方面，參議院少數黨領袖麥康尼週四敦促拜登總統，不要將這項提名交給激進左翼陣營來「包辦」。

麥康尼的聲明強調，拜登的受命於選民，應走中間路線，領導政府並團結美國，而參議院多數黨領袖舒默就承諾，一旦有提名人選，民主黨人將盡快給予確認。

Breyer擔任大法官28年，他的任期將於6月結束，他表示將會留任，直至繼任人獲得參議院確認為止。

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