拜登到賓州推廣基建法案 數小時前當地有橋樑倒塌

總統拜登週五出訪賓夕凡尼亞州匹茲堡市推廣已通過的基建法案之前幾小時,該市附近一條被大雪覆蓋的破舊橋樑突然倒塌,最少有十個人受傷,拜登指出,這證明全國殘舊的基建設施正急需修補。

在賓夕凡尼亞州匹茲堡市,一條被大雪覆蓋的殘破橋樑突然倒塌,連人帶車煞掣不及跌落下面的公園,導致最少十個人受傷,大橋斷裂也壓毀一條氣體輸送管道,冰封濕滑的路面也阻礙救援工作。

州府官員說,幸好學校延遲兩小時上課,令交通沒有平時這麼繁忙。

這條橋在4個月前接受過檢查,州府運輸部門對整體橋樑的評分是惡劣。

拜登按照原定計劃到匹茲堡市推廣兩黨支持的基建法案,他也順便巡視塌橋的現場,然後到附近地點發表講話。

拜登指出,這條橋斷裂證明了政府必須行動,重建美國基建設施,他說全美有4.5萬條橋樑的結構狀況被列為惡劣,是不能接受。

拜登說:「全國有4.5萬條橋樑殘破惡劣,簡直不能接受,我們將在全國和賓夕凡尼亞州,重建這道橋樑,以及數以千計的其他橋梁,。」

拜登重申,聯邦將會撥出更多資源,去修補全美殘舊的橋樑,以及招聘更多救援人員。

