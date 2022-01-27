白宮首席防疫專家稱會推出「通用版」冠狀病毒疫苗

January 27, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注
(Pexels)

【KTSF 朱慧琪報導】

白宮首席防疫專家Anthony Fauci週三表示，會推出「廣泛」的冠狀病毒疫苗，另外，聯邦疾控中心（CDC）早前有指引，可以為免疫力受損的人士接種第4針，目前仍然有很多藥店拒絕為他們打第4針。

新型肺炎會不會有一日從此消失？不少衛生專家認為不會，所以一些衛生專家認為，是時候改變應對疫情大流行的策略，那疫苗是打一針？兩針？3針或4針？還是會更多？在Omicron 變種繼續傳播下，這是衛生專家試圖回答的眾多問題之一。

接種完整疫苗的成人，染疫後症狀通常會比較輕，甚至是無症狀，但是仍然每日有超過2千人死亡，比去年9月Delta高峰期稍微高，但實際的死亡率則不算高，因為Omicron確診人數遠多於之前的疫情高峰期。

針對Omicron的高傳播力，Pfizer藥廠週二就表示，已展開Omicron特製疫苗的臨床試驗，這舉動亦引出其他問題，比如有其他新變種病毒出現呢？

Emory大學醫學院執行副院長Carlos del Rio說：「如果其他變種出現，Omicron特製疫苗涵蓋範圍未必能對付未來的變種，我們需要有一種泛冠狀病毒疫苗，一隻對任何變種都有效的疫苗。」

Fauci也有同樣的觀點：「要大量投資去開發下一代疫苗，特別是通用版冠狀病毒疫苗。」

通用版疫苗不僅是涵蓋新型肺炎病毒變種，還涵蓋其他冠狀病毒。

Fauci說：「最重要的是開發泛冠狀疫苗，因為未來大流行病難免會出現。」

Fauci說：「顯然需要創新方法來達致廣泛又持久的保護，針對已知的冠狀病毒，還有此刻未知的冠狀病毒，因此術語是”泛冠狀病毒疫苗”。」

那到底這隻泛冠狀病毒疫苗甚麼時候會推出？

Fauci說：「以漸進的方式是需要幾年去開發。」

與此同時，當大家都在爭論要不要打加強針的時候，其實在去年10月，CDC的指引說免疫力受損的人士可以接種第4針，但仍然有很多藥房拒絕為他們打第4針。

CVS藥房就說，它們有遵循CDC指引，並有為合資格的人士打第4針。

Walgreens方面就說，他們已經盡一切能力為員工更新指引和資訊，而有些地方需要證明來人是免疫力受損，例如醫療記錄或醫生的記錄，CDC估計全國約有700萬人的免疫力受損。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply