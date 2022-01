白宮首席防疫專家稱會推出「通用版」冠狀病毒疫苗

【KTSF 朱慧琪報導】

白宮首席防疫專家Anthony Fauci週三表示,會推出「廣泛」的冠狀病毒疫苗,另外,聯邦疾控中心(CDC)早前有指引,可以為免疫力受損的人士接種第4針,目前仍然有很多藥店拒絕為他們打第4針。

新型肺炎會不會有一日從此消失?不少衛生專家認為不會,所以一些衛生專家認為,是時候改變應對疫情大流行的策略,那疫苗是打一針?兩針?3針或4針?還是會更多?在Omicron 變種繼續傳播下,這是衛生專家試圖回答的眾多問題之一。

接種完整疫苗的成人,染疫後症狀通常會比較輕,甚至是無症狀,但是仍然每日有超過2千人死亡,比去年9月Delta高峰期稍微高,但實際的死亡率則不算高,因為Omicron確診人數遠多於之前的疫情高峰期。

針對Omicron的高傳播力,Pfizer藥廠週二就表示,已展開Omicron特製疫苗的臨床試驗,這舉動亦引出其他問題,比如有其他新變種病毒出現呢?

Emory大學醫學院執行副院長Carlos del Rio說:「如果其他變種出現,Omicron特製疫苗涵蓋範圍未必能對付未來的變種,我們需要有一種泛冠狀病毒疫苗,一隻對任何變種都有效的疫苗。」

Fauci也有同樣的觀點:「要大量投資去開發下一代疫苗,特別是通用版冠狀病毒疫苗。」

通用版疫苗不僅是涵蓋新型肺炎病毒變種,還涵蓋其他冠狀病毒。

Fauci說:「最重要的是開發泛冠狀疫苗,因為未來大流行病難免會出現。」

Fauci說:「顯然需要創新方法來達致廣泛又持久的保護,針對已知的冠狀病毒,還有此刻未知的冠狀病毒,因此術語是”泛冠狀病毒疫苗”。」

那到底這隻泛冠狀病毒疫苗甚麼時候會推出?

Fauci說:「以漸進的方式是需要幾年去開發。」

與此同時,當大家都在爭論要不要打加強針的時候,其實在去年10月,CDC的指引說免疫力受損的人士可以接種第4針,但仍然有很多藥房拒絕為他們打第4針。

CVS藥房就說,它們有遵循CDC指引,並有為合資格的人士打第4針。

Walgreens方面就說,他們已經盡一切能力為員工更新指引和資訊,而有些地方需要證明來人是免疫力受損,例如醫療記錄或醫生的記錄,CDC估計全國約有700萬人的免疫力受損。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。