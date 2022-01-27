王毅促美方停止干擾北京冬奧 勿在台灣問題玩火

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中美外長通電話。中方批評美國無改變，繼續推出涉華錯誤言行，衝擊兩國關係，敦促美方應停止干擾北京冬奧，勿在台灣問題上玩火。美國重申「一個中國」政策無變，會為參加冬奧的美國運動員加油。

中國外長王毅與美國國務卿布林肯通電話，是去年11月中美元首視像峰會後首次。王毅說當前中美最重要工作，是落實兩國元首視像會面達成的共識，但美方對華政策基調實際上沒有改變，仍然不斷推出涉華錯誤言行，令中美關係遭受新衝擊。

王毅強調，施壓只會讓中國人更團結，在中美無意改變「兩國關係正常化」的前提下，應保障兩國未來和平共處。當務之急，美方應停止干擾北京冬奧、停止在台灣問題上玩火打牌、停止打造各種反華遏華「小圈子」。

布林肯表示，美中兩國既有利益交集，也存在分歧，美方願以負責任的態度管控分歧；重申華府的「一個中國」政策沒有改變，會為參加北京冬奧的美國運動員加油。

至於美方聲明，只簡短提到兩人就中美元首對話後續工作交換意見，包括管理戰略風險，衛生安全和氣候變化。

有分析拿中美兩份聲明作對比，認為中方對這次通話描述較為消極，相信是與華府外交抵制北京冬奧，令自中美元首峰會後稍稍降溫的兩國緊張關係，再次停滯不前有關。

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