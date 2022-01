王毅促美方停止干擾北京冬奧 勿在台灣問題玩火

【有線新聞】

中美外長通電話。中方批評美國無改變,繼續推出涉華錯誤言行,衝擊兩國關係,敦促美方應停止干擾北京冬奧,勿在台灣問題上玩火。美國重申「一個中國」政策無變,會為參加冬奧的美國運動員加油。

中國外長王毅與美國國務卿布林肯通電話,是去年11月中美元首視像峰會後首次。王毅說當前中美最重要工作,是落實兩國元首視像會面達成的共識,但美方對華政策基調實際上沒有改變,仍然不斷推出涉華錯誤言行,令中美關係遭受新衝擊。

王毅強調,施壓只會讓中國人更團結,在中美無意改變「兩國關係正常化」的前提下,應保障兩國未來和平共處。當務之急,美方應停止干擾北京冬奧、停止在台灣問題上玩火打牌、停止打造各種反華遏華「小圈子」。

布林肯表示,美中兩國既有利益交集,也存在分歧,美方願以負責任的態度管控分歧;重申華府的「一個中國」政策沒有改變,會為參加北京冬奧的美國運動員加油。

至於美方聲明,只簡短提到兩人就中美元首對話後續工作交換意見,包括管理戰略風險,衛生安全和氣候變化。

有分析拿中美兩份聲明作對比,認為中方對這次通話描述較為消極,相信是與華府外交抵制北京冬奧,令自中美元首峰會後稍稍降溫的兩國緊張關係,再次停滯不前有關。

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。