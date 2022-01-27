慈濟舊金山支會向弱勢家庭送出祝福包（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

慈濟舊金山支會在疫情期間繼續送暖週三舉辦歲末迎春，向弱勢家庭送出祝福包。

慈濟舊金山支會週三早上在華埠中華總會館前，向200戶弱勢家庭送出安心祝福包，讓他們能夠感受農曆新年的氣氛，祝福包內有N95口罩和十樣年貨。

慈濟指，十樣年貨代表十全十美、圓圓滿滿，當中有食用油、冬菇、黑木耳、利是糖、金針菜、白蓮子等。

慈濟舊金山支會慈善組長黃淑雲表示，週三在華埠主要是向劉貴明小學的200戶散房家庭作發放，她表示，已經持續兩年多，援助200戶的散房家庭，在這兩年以來，每年大概有四五次的發放，除此之外，她也表示還有其他方法去幫助弱勢家庭。

黃淑雲說：「除了發放以外，兩百位的那個小孩家庭，我們也組成20個關懷的個案專員，他們會定期跟他們聯絡，這個聯絡當中有一些家長會說，失去工作，然後先生又受傷，還需要其他方面的援助，那我們就會去他的家庭，做家庭的探訪，然後如果他們需要有更多的援助，我們會給他一個人，一個家庭500塊，然後四個月，或者是六個月，讓他們能夠度過這個難關。」

台北經文處副處長朱永昌說：「這一次的安心祝福包的發放活動，是他們今年冬天規劃的十次發放活動的一次，他們準備了一些防疫的口罩，或者其他的新年的禮品，來給他們度過這個新年，讓他們也有一個平安又快樂的新年，這些事情都很令人感動。」

而今次的發放對受助的家庭有什麼幫助呢？

受惠的家長說：「自從疫情，慈濟會就給了我們很大幫助，我們的小孩，然後聖誕節、過年、什麼節日都會給我們發放禮物，還有一些小朋友的玩具、衣服，就是很大的幫助，非常感謝。」

另一名受惠者說：「多謝慈濟基金分發食物給我們，多謝大家，這些食物對我們散房家庭是好大的幫助。」

此次活動除了慈濟基金會外，還有華埠社區僑界和廠商，共同帶給弱勢家庭光明和希望，希望他們可以感受到來自社會各界的溫暖關懷。

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