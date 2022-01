慈濟舊金山支會向弱勢家庭送出祝福包（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

慈濟舊金山支會在疫情期間繼續送暖週三舉辦歲末迎春,向弱勢家庭送出祝福包。

慈濟舊金山支會週三早上在華埠中華總會館前,向200戶弱勢家庭送出安心祝福包,讓他們能夠感受農曆新年的氣氛,祝福包內有N95口罩和十樣年貨。

慈濟指,十樣年貨代表十全十美、圓圓滿滿,當中有食用油、冬菇、黑木耳、利是糖、金針菜、白蓮子等。

慈濟舊金山支會慈善組長黃淑雲表示,週三在華埠主要是向劉貴明小學的200戶散房家庭作發放,她表示,已經持續兩年多,援助200戶的散房家庭,在這兩年以來,每年大概有四五次的發放,除此之外,她也表示還有其他方法去幫助弱勢家庭。

黃淑雲說:「除了發放以外,兩百位的那個小孩家庭,我們也組成20個關懷的個案專員,他們會定期跟他們聯絡,這個聯絡當中有一些家長會說,失去工作,然後先生又受傷,還需要其他方面的援助,那我們就會去他的家庭,做家庭的探訪,然後如果他們需要有更多的援助,我們會給他一個人,一個家庭500塊,然後四個月,或者是六個月,讓他們能夠度過這個難關。」

台北經文處副處長朱永昌說:「這一次的安心祝福包的發放活動,是他們今年冬天規劃的十次發放活動的一次,他們準備了一些防疫的口罩,或者其他的新年的禮品,來給他們度過這個新年,讓他們也有一個平安又快樂的新年,這些事情都很令人感動。」

而今次的發放對受助的家庭有什麼幫助呢?

受惠的家長說:「自從疫情,慈濟會就給了我們很大幫助,我們的小孩,然後聖誕節、過年、什麼節日都會給我們發放禮物,還有一些小朋友的玩具、衣服,就是很大的幫助,非常感謝。」

另一名受惠者說:「多謝慈濟基金分發食物給我們,多謝大家,這些食物對我們散房家庭是好大的幫助。」

此次活動除了慈濟基金會外,還有華埠社區僑界和廠商,共同帶給弱勢家庭光明和希望,希望他們可以感受到來自社會各界的溫暖關懷。

