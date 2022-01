【KTSF】

中半島San Bruno市的Tanforan商場,過去幾天總共發生兩次搶劫案,兩批匪徒分別搶劫商場裡兩間珠寶店,警方公開監控錄像拍攝到匪徒的照片。

San Bruno警方表示,星期一傍晚將近7時,5名戴著口罩的男人闖進商場一間珠寶店後,打碎玻璃首飾櫃,搶走一批珠寶後,從商場正門逃走。

另外上星期五下午1時左右,有5個匪徒企圖搶劫商場內另一間珠寶店,一名匪徒用撬棍打碎首飾櫃的玻璃,然後轉向店主,合法持槍的店主用槍指向匪徒,警告他要停手,匪徒向商場用餐區方向逃走,他的一個同黨用槍指嚇店主,最後向JC Penny方向逃走,兩宗案件都沒有人受傷。

