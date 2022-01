聯邦最高法院自由派大法官Stephen Breyer將退休

【KTSF 張麗月報導】

有消息指聯邦最高法院現時在位最長時間的自由派大法官Stephen Breyer,決定在本屆任期結束時退休。

83歲的Breyer在舊金山出生長大,畢業與哈佛大學法律系,他出任聯邦最高法院大法官長達28年,他在1994年獲民主黨籍前總統克林頓提名出任最高法院大法官。

Breyer是現時三名自由派大法官之一,他退休,令總統拜登可以提名一位日後可以服務最高法院幾十年的自由派人士繼任。

拜登在2020年總統大選期間曾經承諾,若果當選將會創下歷史,提名一名非洲裔女性填補最高法院大法官的空缺。

消息透露,比較熱門的提名繼任人選包括哥倫比亞特區聯邦巡迴上訴法院非洲裔女法官Ketanji Brown Jackson,以及加州最高法院法官Leondra Kruger。

由於聯邦最高法院大法官的任命案,必須由國會參議院表決通過,而拜登所屬的民主黨在參議院擁有些微優勢,因此有分析指,Breyer繼任人的提名案不會輕鬆過關。

目前最高法院9名大法官中,有6個是保守派,而自由派有3人。

比起其餘兩位自由派女性大法官,Breyer的自由派教條色彩比較弱,他對某些執法訴訟案件的裁決,會比較願意站在保守派一方,因此發揮兩派之間的調和作用。

主流媒體的分析認為,他的繼任人如果是一個更堅決而且比較年輕的自由派人士,未來最高法院大法官的平均年齡將會比較年輕,以及彼此的立場會更分化。

