聖荷西州立大學就一起涉及隱藏性侵事件而導致的民事訴訟,跟提告的告密人庭外和解,數額是56萬。

訴訟指出,聖荷西州立大學的前體育醫學主任Scott Shaw,從2009年開始一直到2020年辭職期間,涉嫌性侵十多位女學生運動員。

當時的田徑主任Marie Tuite被指涉嫌向舉報性侵事件的職員採取報復行動,訴訟提告人Steve O’Brien因為不肯服從報復行動中的指示,而在2020年3月被開除,聖荷西州立大學現在跟他達成庭外和解。

聖荷西州立大學已經在一宗聯邦訴訟中跟性侵受害人達成1,600萬元的和解。

