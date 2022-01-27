舊金山去年針對亞裔仇恨罪案大升567%（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山（三藩市）警方公佈去年的罪案統計指出，去年針對亞裔的仇恨罪案大升567%，商鋪和汽車盜竊案都有增加。

舊金山市長布里德（London Breed）說：「針對亞太裔的仇恨罪案大升567%，因此要繼續增加服務和支持，因為對治安和該社區尤關重要，保證民眾知道我們不會容忍此類事件。」

舊金山警局局長Bill Scott表示，2021年的罪案當中，增加得最多的是盜竊案，一共有3.1萬幾宗，包括商鋪和車輛盜竊案，比前年多了1.5萬多宗，其中車輛盜竊案多了5800多宗。

Scott說：「我們也知道有很多案件，因為無人舉報所以並不知情。」

另外，嚴重襲擊罪上升至2381宗，比前年升近200宗，槍枝暴力罪案上升至222宗，比前年多55宗，兇殺案上升至56宗，比前年多8宗。

市長布里德也表示，由於受Omicron變種病毒肆虐，好多警員和市府職員都離職，警局從2019年以來減少了兩成的警員，因此她認為，有必要增加警局790萬元經費去維持治安，同時繼續警局改革的措施。

布里德說：「這並非警局要求更多資金，而是要求基本的經費，去維持全市的治安。」

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