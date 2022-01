舊金山去年針對亞裔仇恨罪案大升567%（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山(三藩市)警方公佈去年的罪案統計指出,去年針對亞裔的仇恨罪案大升567%,商鋪和汽車盜竊案都有增加。

舊金山市長布里德(London Breed)說:「針對亞太裔的仇恨罪案大升567%,因此要繼續增加服務和支持,因為對治安和該社區尤關重要,保證民眾知道我們不會容忍此類事件。」

舊金山警局局長Bill Scott表示,2021年的罪案當中,增加得最多的是盜竊案,一共有3.1萬幾宗,包括商鋪和車輛盜竊案,比前年多了1.5萬多宗,其中車輛盜竊案多了5800多宗。

Scott說:「我們也知道有很多案件,因為無人舉報所以並不知情。」

另外,嚴重襲擊罪上升至2381宗,比前年升近200宗,槍枝暴力罪案上升至222宗,比前年多55宗,兇殺案上升至56宗,比前年多8宗。

市長布里德也表示,由於受Omicron變種病毒肆虐,好多警員和市府職員都離職,警局從2019年以來減少了兩成的警員,因此她認為,有必要增加警局790萬元經費去維持治安,同時繼續警局改革的措施。

布里德說:「這並非警局要求更多資金,而是要求基本的經費,去維持全市的治安。」

