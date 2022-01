San Mateo縣待售房屋庫存低引發競購潮（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

San Mateo縣的待售房屋變得越少,庫存水平偏低,同比12月下降51%,因此引發了競購潮。

由於San Mateo縣新屋短缺,和許多屋主選擇留在原地,再加上新工作繼續吸引更多人搬入該地區,房屋需求旺盛。

當地上個月的節日期間的房地產典型淡季中,房屋價格仍然保持在180萬美元以上,樓盤之搶手可想而知。

根據房地產數據庫MLSListings,San Mateo縣現時只有183套房屋可供出售,而2020年12月有377套。

San Mateo縣房地產經紀人協會主席Marla Perego指,現時的房屋市場非常不健康,一般人很難置業。

根據MLSListings的數據,一棟獨立屋在12月掛牌只有11天,平均成交價比要價高一成,這個情況令到本來競爭力較弱的condo共渡公寓也變得槍手,共渡樓盤庫存同比減少52%,而中間價就升了7%,一般掛牌出售14日就成交,而平均成交價比要價高3%。

目前San Mateo縣大部份新樓都是多戶住宅公寓,只供出租而不是出售,而中半島越來越多高薪僱員和技術或科學公司僱主進駐,他們都渴望購買獨立屋。

中半島地區11月獨立屋的中位價就超過200萬,在今年初中位價更創下歷史新高,超過210萬,而12月共渡公寓中位價就升至88萬。

與此同時,根據Zumper的數據,San Mateo市租金也上漲了一成,其一房單位的租金中位數為2,420元,兩房單位租金中位數是3,300元。

根據房地產服務公司CoreLogic的報告,全國樓價中位數也飆升,11月份同比上漲近兩成,天氣和暖的地區,如鳳凰城及邁阿密等城市更超過兩成,甚至三成。

報告指出,房屋貸款利率今年已升至3厘半以上,並可能繼續上漲,這可能會令住屋負擔更重,令人買樓更難。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。