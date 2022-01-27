San Mateo縣待售房屋庫存低引發競購潮（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

San Mateo縣的待售房屋變得越少，庫存水平偏低，同比12月下降51%，因此引發了競購潮。

由於San Mateo縣新屋短缺，和許多屋主選擇留在原地，再加上新工作繼續吸引更多人搬入該地區，房屋需求旺盛。

當地上個月的節日期間的房地產典型淡季中，房屋價格仍然保持在180萬美元以上，樓盤之搶手可想而知。

根據房地產數據庫MLSListings，San Mateo縣現時只有183套房屋可供出售，而2020年12月有377套。

San Mateo縣房地產經紀人協會主席Marla Perego指，現時的房屋市場非常不健康，一般人很難置業。

根據MLSListings的數據，一棟獨立屋在12月掛牌只有11天，平均成交價比要價高一成，這個情況令到本來競爭力較弱的condo共渡公寓也變得槍手，共渡樓盤庫存同比減少52%，而中間價就升了7%，一般掛牌出售14日就成交，而平均成交價比要價高3%。

目前San Mateo縣大部份新樓都是多戶住宅公寓，只供出租而不是出售，而中半島越來越多高薪僱員和技術或科學公司僱主進駐，他們都渴望購買獨立屋。

中半島地區11月獨立屋的中位價就超過200萬，在今年初中位價更創下歷史新高，超過210萬，而12月共渡公寓中位價就升至88萬。

與此同時，根據Zumper的數據，San Mateo市租金也上漲了一成，其一房單位的租金中位數為2,420元，兩房單位租金中位數是3,300元。

根據房地產服務公司CoreLogic的報告，全國樓價中位數也飆升，11月份同比上漲近兩成，天氣和暖的地區，如鳳凰城及邁阿密等城市更超過兩成，甚至三成。

報告指出，房屋貸款利率今年已升至3厘半以上，並可能繼續上漲，這可能會令住屋負擔更重，令人買樓更難。

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