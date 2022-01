【KTSF】

週三凌晨兩點左右,聖荷西Tehama大道的一處社區發生,有人持械捅人的案件,導致3人受傷,警方表示,嫌犯在週三稍晚時被一輛卡車撞死。

聖荷西警佐Christian Camarilli說:「他很快就被確認身份,在那個住宅裡的每個人都住在一起,我們知道他是誰,也知道他所駕駛的汽車,我們根據該地區的相關機構提供的信息快速出警,大約在早上5點鐘,我們收到了加州高速路巡警的電話,是關於85號公路上車撞死行人的案件,警員很快地到達事發地點,並確認了死掉的行人,即是持刀傷人的嫌犯。」

3名受傷的受害者案發後被送往醫院,嫌犯所使用的武器為一把匕首,目前案件仍在調查當中。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。