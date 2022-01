【KTSF】

去年10月底,聖荷西Captitol大道一家拉美洲餐廳發生槍擊案,造成兩人死亡、4人受傷,聖荷西警方週三宣布逮捕了7個人。

當中3男一女因這宗槍擊案而被捕,另外3人則因涉嫌販毒而被捕。

警方在調查過程中,發現其中一名嫌犯涉及分銷毒品,警方在不同的地點搜出一加侖用於製作冰毒的液體,6磅可卡因、3點85磅海洛因、30顆芬太尼藥丸,還有代售的大麻,以及一把半自動手槍、一把AR-15突擊步槍,在不同地點還收繳了17.5萬現金。

