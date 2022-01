【KTSF 歐志洲報導】

聖荷西市議會週二晚通過擁槍人士必須購買責任保險,和資助一項減低槍枝暴力項目的經費,正如所料,擁槍權益組織宣布已經對市府提出訴訟。

聖荷西市長Sam Liccardo說:「我有信心我們能夠勝訴,從中得到的法例,能夠抵擋憲法的審查,並能夠執行,來確保聖荷西因為槍支暴力,而慘痛失去家人的家庭數目會減少。」

擁槍權益組織表示,市議會通過槍管的議案後,在數分鐘內就遞交提告文件。

國家擁槍權益組織發言人Dudley Brown說:「我們立刻提告,是要明確聲明通過全美國最瘋狂的槍管法例,是有後果的,而自然的,這發生在加州。」

除了需要買責任保險,擁槍人士必須繳付一項每年25元到35元費用,來資助減低槍枝暴力項目的經費。

市府要是勝訴,將在今年8月開始實行這項槍管法例。

