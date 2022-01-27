美國電腦晶片供應短缺 目前庫存只夠5日用度

January 27, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注, 財經新聞

【KTSF】

美國商務部週三表示，美國的電腦晶片供應短缺，目前的庫存只夠5日的用度，這個情況可能會導致一些工廠被迫暫時停業。

商業部是對150間企業做出調查而得出這個結果，當中用於汽車業與醫療儀器的晶片最為短缺，而各行各業對晶片的需求，就比2019年時增加17%。

拜登政府因此要求國會盡快通過法案提供520億元，以促進國內半導體生產，國會眾議院週二晚就提出一項名為「美國競爭法」的法案，有觸及半導體生產問題，並特別針對中國。

當中的重點除了撥款520億促進美國的半導體生產之外，也有多項科技研究項目撥款，旨在促進美國的競爭力，主要是對付中國。

此外還會加強美國的貿易法規，並打擊中國的經濟，當中包括有分支法案，主張設立美資投資審查機制，並有國家關鍵能力防衛法案等，都是針對中國等非友好國家而設。

美國主流媒體指，因為這些條款，令眾議院民主黨人至今未完全將有關中國的立法定案，即使參議院已經有了他們的法案版本，並且要求為協調兩院版本而召開會議。

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