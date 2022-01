美國電腦晶片供應短缺 目前庫存只夠5日用度

【KTSF】

美國商務部週三表示,美國的電腦晶片供應短缺,目前的庫存只夠5日的用度,這個情況可能會導致一些工廠被迫暫時停業。

商業部是對150間企業做出調查而得出這個結果,當中用於汽車業與醫療儀器的晶片最為短缺,而各行各業對晶片的需求,就比2019年時增加17%。

拜登政府因此要求國會盡快通過法案提供520億元,以促進國內半導體生產,國會眾議院週二晚就提出一項名為「美國競爭法」的法案,有觸及半導體生產問題,並特別針對中國。

當中的重點除了撥款520億促進美國的半導體生產之外,也有多項科技研究項目撥款,旨在促進美國的競爭力,主要是對付中國。

此外還會加強美國的貿易法規,並打擊中國的經濟,當中包括有分支法案,主張設立美資投資審查機制,並有國家關鍵能力防衛法案等,都是針對中國等非友好國家而設。

美國主流媒體指,因為這些條款,令眾議院民主黨人至今未完全將有關中國的立法定案,即使參議院已經有了他們的法案版本,並且要求為協調兩院版本而召開會議。

