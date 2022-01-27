聯儲局週三決定維持現行利率不變 但提示3月將加息

January 27, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注, 財經新聞
(AP)

【KTSF 張麗月報導】

聯儲局開完兩天會議之後，週三決定維持現行利率不變，但就提示將於3月加息。

聯儲局主席包維爾週三在記者會上總結這兩天的會議，集中提到利率問題，他表示決策小組成員支持在3月的會議上加息。

包維爾說，展望今年，宏觀經濟的大氣候已經改變了，經濟正在加強，特別是就業市場明顯有改善，因此今天對許多人來說，最大的經濟隱憂就是快速飆升的通脹，影響到食品、燃料、住屋等貨品和服務的價格上漲。

他又說，比起上次在12月的會議，當前的通脹問題並未得到改善，反而可能變得更差。

聯儲局主席指出，他相信在不威脅就業市場情況下，仍有少少空間可以加息，他先前也曾經表示，今年會有連串加息行動。

除了利率這個政策工具之外，在過去兩年，聯儲局採取了寬鬆貨幣政策，就是透過每個月購買數以十億元計的美債，和以房貸做抵押的債券，現時已經開始減少買債，預計在3月初就會結束買債行動，這個買債過程已經令聯儲局過去兩年的資產負債表膨脹了接近一倍，市場正留意聯儲局何時會開始縮表。

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