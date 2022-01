舊金山全市佈置6隻老虎雕塑迎農曆新年（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

農曆新年就快到,虎年將至,舊金山(三藩市)全市佈置了6隻老虎雕塑應節,準備迎接農曆新年大巡遊,你能否找齊6隻老虎呢?

華埠花園角展出的紅色的老虎,代表財富和健康,位於金州勇士隊主場Chase Center籃球場的黃色老虎代表好運,其餘4隻老虎分別位於聯合廣場、亞州藝術博物館、Lakeshore廣場的Lucky超市入面,以及Stonestown的廣場,分別由多個不同的藝術家雕塑。

雕塑家Stephanie Mufson說:「他們旨在將美感帶到世上,慶祝新年展望更好的一年,因為疫情有很多事都未必能做,所以要額外小心,這次讓人有機會以新方法欣賞藝術品。」

老虎雕塑將會展出至2月19日,大家如果跟老虎拍照,在社交網站上發佈,標註@chineseparade,或者#tigeronparade,可以參加攝影比賽。

活動結束後,這6隻老虎將會拿去拍賣競標,並將資金捐給安老自助處、社區青年中心、中華文化中心、華人社區健康資源中心、南亞發展中心等非牟利機構。

