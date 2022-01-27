舊金山全市佈置6隻老虎雕塑迎農曆新年（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

農曆新年就快到，虎年將至，舊金山（三藩市）全市佈置了6隻老虎雕塑應節，準備迎接農曆新年大巡遊，你能否找齊6隻老虎呢？

華埠花園角展出的紅色的老虎，代表財富和健康，位於金州勇士隊主場Chase Center籃球場的黃色老虎代表好運，其餘4隻老虎分別位於聯合廣場、亞州藝術博物館、Lakeshore廣場的Lucky超市入面，以及Stonestown的廣場，分別由多個不同的藝術家雕塑。

雕塑家Stephanie Mufson說：「他們旨在將美感帶到世上，慶祝新年展望更好的一年，因為疫情有很多事都未必能做，所以要額外小心，這次讓人有機會以新方法欣賞藝術品。」

老虎雕塑將會展出至2月19日，大家如果跟老虎拍照，在社交網站上發佈，標註@chineseparade，或者#tigeronparade，可以參加攝影比賽。

活動結束後，這6隻老虎將會拿去拍賣競標，並將資金捐給安老自助處、社區青年中心、中華文化中心、華人社區健康資源中心、南亞發展中心等非牟利機構。

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