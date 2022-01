加州週三新增約8.7萬宗確診 Omicron疫情似乎已見頂

【KTSF 朱慧琪報導】

加州週三新增約8.7萬宗新型肺炎確診,加州的Omicron疫情似乎已見頂,但最新發現的Omicron亞型BA.2病毒株迅速傳播仍然成問題,有專家就表示,對目前疫苗和加強針有信心。

加州週三新增約8.7萬宗確診,根據《洛杉磯時報》報導,越來越多人樂觀地認為,加州的Omicron疫情已達到高峰,雖然整個州的疫情仍然分佈不均勻,但無論住院率與死亡率都下跌,數據顯示,加州的Omicron在1月10至16日見頂。

當時每天有約12.2萬宗新症,之後數字已降至每天約9.6萬宗,當中舊金山(三藩市)灣區和洛杉磯地區的改善最明顯,舊金山還明顯下降了25%至28%。

但是近日一個潛在的問題是,新發現的Omicron亞型BA.2病毒株在美國出現,Omicron BA.2已經在多個國家迅速傳播,加州累計有11宗,而25日南灣Santa Clara縣亦通報兩宗。

衛生專家說,BA.2版本是更具傳播性和隱藏性。

舊金山加大傳染病學專家陳子平教授說,目前未有太多關於Omicron BA.2的資料,但他對疫苗和加強針有信心。

陳子平教授說:「BA.2從12月有大約20%的病例,蔓延到1月的第二週的45%,現在在丹麥高達65%,我有信心目前疫苗和加強針,能讓大多數患者不必入院。」

