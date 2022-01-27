加州週三新增約8.7萬宗確診 Omicron疫情似乎已見頂

【KTSF 朱慧琪報導】

加州週三新增約8.7萬宗新型肺炎確診，加州的Omicron疫情似乎已見頂，但最新發現的Omicron亞型BA.2病毒株迅速傳播仍然成問題，有專家就表示，對目前疫苗和加強針有信心。

加州週三新增約8.7萬宗確診，根據《洛杉磯時報》報導，越來越多人樂觀地認為，加州的Omicron疫情已達到高峰，雖然整個州的疫情仍然分佈不均勻，但無論住院率與死亡率都下跌，數據顯示，加州的Omicron在1月10至16日見頂。

當時每天有約12.2萬宗新症，之後數字已降至每天約9.6萬宗，當中舊金山（三藩市）灣區和洛杉磯地區的改善最明顯，舊金山還明顯下降了25%至28%。

但是近日一個潛在的問題是，新發現的Omicron亞型BA.2病毒株在美國出現，Omicron BA.2已經在多個國家迅速傳播，加州累計有11宗，而25日南灣Santa Clara縣亦通報兩宗。

衛生專家說，BA.2版本是更具傳播性和隱藏性。

舊金山加大傳染病學專家陳子平教授說，目前未有太多關於Omicron BA.2的資料，但他對疫苗和加強針有信心。

陳子平教授說：「BA.2從12月有大約20%的病例，蔓延到1月的第二週的45%，現在在丹麥高達65%，我有信心目前疫苗和加強針，能讓大多數患者不必入院。」

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。