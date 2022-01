越來越多美國人對競選過程失去信心

【KTSF 張麗月報導】

消息指出,有越來越多美國國民對競選過程失去信心,特別是前總統特朗普及支持者指控2020年大選舞弊,特朗普聲稱他被人偷去大選,究竟美國將來的民主何去何從?

面對選民對政府和選舉的不信任,有學者認為,如果在十年前就覺得震驚和難以置信,以為這些只不過代表少撮人,但當然不會再是這樣。

學者Barbara Walter是聖地牙哥加州大學教授,她多年來研究民權衝突,由南斯拉夫以至北愛爾蘭等國家。

Walter說:「研究內戰及知其警示的專家,我們都在談論這些,但沒有人想相信,1月6日事件令人難以否定和忽視,這癌症確實正在全國增長

她警告說,持續的謊言正損害美國的選舉,從右翼媒體、社交媒體上,甚至特朗普本人,已經令美國走向危險的道路,因為民眾如果聽得多,就信以為真,以為是事實。

有民眾認為,可能不再信任下一次選舉。

有調查顯示,只有30%國民認為,有明確證據顯示,2020年大選出現廣泛欺詐,62%共和黨人認為有舞弊情況。

展望今年中期選舉,只有42%共和黨人表示有信心認為屆時選舉結果是準確點算。

