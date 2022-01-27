越來越多美國人對競選過程失去信心

【KTSF 張麗月報導】

消息指出，有越來越多美國國民對競選過程失去信心，特別是前總統特朗普及支持者指控2020年大選舞弊，特朗普聲稱他被人偷去大選，究竟美國將來的民主何去何從？

面對選民對政府和選舉的不信任，有學者認為，如果在十年前就覺得震驚和難以置信，以為這些只不過代表少撮人，但當然不會再是這樣。

學者Barbara Walter是聖地牙哥加州大學教授，她多年來研究民權衝突，由南斯拉夫以至北愛爾蘭等國家。

Walter說：「研究內戰及知其警示的專家，我們都在談論這些，但沒有人想相信，1月6日事件令人難以否定和忽視，這癌症確實正在全國增長

她警告說，持續的謊言正損害美國的選舉，從右翼媒體、社交媒體上，甚至特朗普本人，已經令美國走向危險的道路，因為民眾如果聽得多，就信以為真，以為是事實。

有民眾認為，可能不再信任下一次選舉。

有調查顯示，只有30%國民認為，有明確證據顯示，2020年大選出現廣泛欺詐，62%共和黨人認為有舞弊情況。

展望今年中期選舉，只有42%共和黨人表示有信心認為屆時選舉結果是準確點算。

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